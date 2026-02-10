Kriminalvårdare till anstalterna Färingsö och Svartsjö- Semestervikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Väst i natursköna Ekerö omfattar den öppna anstalten Svartsjö och kvinnoanstalten Färingsö, klass 2 och 3 samt häktet Färingsö. Ett 170-tal medarbetare och tio chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot ca 270 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller trä- och hanverksindustri och förpackning/montage. De intagna driver också ett ekologiskt jordbruk med spannmålsodling och djurhållning. De båda anstalterna ligger ett stenkast från varandra och nås med buss eller bil. På båda anstalterna parkerar du kostnadsfritt på vår personalparkering.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare på sommarvikariat ingår du i ett team med daglig kontakt med klienter. Under sommaren ligger arbetets huvudsakliga fokus på säkerhetsarbete, bevakning och visitation för att upprätthålla ordning, trygghet och säkerhet inom anstalt eller häkte. Arbetet är varierande och ställer höga krav på ansvarstagande, samarbetsförmåga och förmåga att agera professionellt i ibland pressade situationer.
I rollen ingår även omvårdnadsarbete samt, i mer begränsad omfattning, frigivningsplanering och samtals- och motivationsarbete. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Tjänsten kräver att du har god fysisk förmåga för att kunna hantera situationer som kan uppstå i arbetet samt genomföra de fysiska moment som ingår i introduktionsutbildningen.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet.
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
* God datorvana.
Det är meriterande om du har:
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik eller konflikthantering.
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete eller servicearbete inom handel, hotell eller restaurang.
I denna annons sker löpande urval.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
