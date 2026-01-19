Kriminalvårdare till anstalten Tygelsjö, semestervikariat
2026-01-19
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Tygelsjö/Ringsjön består av anstalten Tygelsjö med 137 platser för män och anstalten Ringsjön med 82 platser för kvinnor i säkerhetsklass 3, som leds av en anstaltschef tillsammans med sju kriminalvårdsinspektörer. På båda anstalterna bedrivs ett stort VSP och utredningsarbete, samtidigt som det på båda anstalterna bedrivs värdefull sysselsättning som exempelvis en handelsträdgård, snickeri med pallkragetillverkning, mekanisk verkstad, montering/förpackning, kök- och matlagning, lärcentrum samt annan strukturerad verksamhet.
Läs mer om anstalten Tygelsjös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tygelsjo/#verksamhet
Anställningen avser ett sommarvikariat under perioden vecka 24-34. Inför vikariatet ingår en två veckor lång introduktion, med flera möjliga startdatum. Introduktionen kan påbörjas under vecka 15, 17, 19, 21 eller 24. Det finns även möjlighet till förlängning av anställningen efter sommarvikariatets slut.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs informationsträffar på kvällstid måndagen den 16/2 alternativt tisdagen den 17/2. Syftet är att ge en fördjupad bild av vad arbetet som kriminalvårdare på anstalten Tygelsjö innebär. Om du går vidare i processen ser vi gärna att du deltar vid ett av tillfällena. En separat inbjudan skickas till aktuella kandidater.
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienter. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God datorvana
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Pågående studier inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, juridik, sociologi, polis, värnplikt eller likvärdigt
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Anställningen avser ett sommarvikariat under perioden vecka 24-34. Inför vikariatet ingår en två veckor lång introduktion, med flera möjliga startdatum. Introduktionen kan påbörjas under vecka 15, 17, 19, 21 eller 24.
Ange minst två alternativa veckor för önskad introduktionsstart i din ansökan. Semester beviljas restriktivt under semesterperioden.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
