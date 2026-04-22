Kriminalvårdare till anstalten Skenäs - Semestervikariat
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Norrköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/
Om arbetsplatsen
Anstalten Skenäs ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och är utan förbindelse med kollektivtrafik, vilket gör att körkort och tillgång till bil krävs för tjänsten. Anstalten kommer att klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2 under 2026 vilket innebär ett stort
fokus på det generella säkerhetsarbetet. Vi har även en omvårdnadsavdelning med både säkerhets-, hälso- och sjukvårdsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att sommarjobba hos oss? Mer information hittar du här:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/sommarjobb/ Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.
Du startar din anställning med en två veckors introduktion på heltid innan du börjar arbeta enligt schema. Introduktionen genomförs under v.23-24. Har du inte möjlighet att närvara dessa veckor kan introduktionen eventuellt genomföras tidigare under våren.Kvalifikationer
Vi tar stor hänsyn till din personliga lämplighet. Du är trygg, stabil, har god självinsikt, gott omdöme och integritet. Du gillar att jobba tillsammans med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du kan även agera fysiskt när det krävs. Du delar vår tro på att människan kan utvecklas och förändras.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
God datorvana
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, servicearbete, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
Flerårig arbetslivserfarenhet från annat yrke som Kriminalvården bedömer relevant
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
Relevanta språkkunskaper Övrig information
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
