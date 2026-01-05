Kriminalvårdare till Anstalten Mariefred, semestervikariat
Kriminalvården, Anstalten Mariefred / Kriminalvårdarjobb / Strängnäs Visa alla kriminalvårdarjobb i Strängnäs
2026-01-05
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Mariefred i Strängnäs
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Mariefreds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/mariefred/#verksamhet
Anstalten Mariefred är belägen i Strängnäs kommun cirka 2 km utanför Mariefred. Till anstalten finns ingen kollektivtrafik, utan är man beroende av kollektivtrafiken finns närmsta busstation cirka 2 km bort vilket är ca 30 minuters promenadavstånd. Pendlar man med tåg finns möjlighet att ta med cykel och ta sig via cykelvägen till anstalten. Är man bilburen finns det en personalparkering i anslutning till anstalten.
Vi söker dig som redan nu vet att du vill göra skillnad sommaren 2026. Hos oss får du vara del av något större- vårt gemensamma uppdrag för ett tryggare samhälle. Sök till oss för att få ett värdefullt sommarjobb som du kommer ha med dig resten av livet!Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Säkra redan nu ett semestervikariat på anstalten Mariefred.
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt och frigivningsförberedelser med mera. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömning och säkerhetsmedvetenhet i fokus.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor samt bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du blir en del av en trygg och engageradarbetsgemenskap där samarbete, ansvar och respekt är centrala värden.Kvalifikationer
Vi tar stor hänsyn till din personliga lämplighet. Du är trygg, stabil, har god självinsikt, gott omdöme och integritet. Du gillar att jobba tillsammans med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du delar vår tro på att människan kan utvecklas och förändras. Vidare ska du ha en god fysik och ska kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du:
* Har arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, servicearbete, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* B-körkort
* Kan fler språk
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi jobbar med löpande urval.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Kontakt
Rekryteringsspecialist
Rebecca Appel rebecca.appel@kriminalvarden.se 076-550 21 25 Jobbnummer
9668525