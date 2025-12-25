Kriminalvårdare till anstalten Kumlas bevakningscentral
2025-12-25
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare med placering i anstaltens bevakningscentral (BC) arbetar du bland annat med att övervaka anstaltens skalskydd och yttre perimeterskydd. Du är den som hanterar och förmedlar olika typer av larm i verksamheten såsom brandlarm och överfallslarm. BC ansvarar även för att transporter inom anstalten sker på ett tryggt och säkert sätt. Arbetet är tidvis stressigt med hög arbetsbelastning. Då arbetet innebär användande av teknisk utrustning kommer du att genomgå en särskild internutbildning utöver den lokala introduktionen. Ett krav för att börja din tjänst i BC är att du genomgår denna utbildning med godkänt resultat.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering och genomförande av verksamheten. Du medverkar till att säkerheten på arbetsplatsen upprätthålls och att säkerhetsbestämmelserna i arbetet efterlevs. Vid behov får du även vara beredd att täcka upp på andra enheter inom anstalten och då jobba som kriminalvårdare på en annan avdelning. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Din anställning inleds med lokal introduktion och särskild utbildning i den tekniska miljön. Du kommer även att genomföra den nationella kriminalvårdsutbildningen som planeras in utifrån tillgång till platser. Utbildningen varvar teori och praktik och du har full lön under tiden.

Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
* Stort intresse för teknik och mycket god datorvana
* Fullgott färgseende
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som KV bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård eller annat säkerhets- och bevakningsarbete
* Erfarenhet av arbete som operatör vid tex larmcentral, bevakningscentral eller trygghetscentral
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Kriminalvården, Anstalten Kumla

Kontakt
