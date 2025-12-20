Kriminalvårdare till Anstalten Kumla, semestervikariat
2025-12-20
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
Säkra redan nu ett semestervikariat på anstalten Kumla.
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt och frigivningsförberedelser med mera. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömning och säkerhetsmedvetenhet i fokus. Arbetet är omväxlande och det finns många utvecklingsmöjligheter för den som söker fortsatt anställning. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
Du är en del av teamet som jobbar närmast klienten - det är du som låser och låser upp, följer klienter till olika aktiviteter och är den som ser till att vardagen fungerar, alltid med fokus på säkerhet. Du får två veckors betald introduktion. Ett sommarjobb är en bra ingång till en fast tjänst med betald utbildning.Kvalifikationer
Vi tar stor hänsyn till din personliga lämplighet. Du är trygg, stabil, har god självinsikt, gott omdöme och integritet. Du gillar att jobba tillsammans med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du kan även agera fysiskt när det krävs. Du delar vår tro på att människan kan utvecklas och förändras.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God datorvana
Det är meriterande om du:
* Har arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, servicearbete, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* b-körkort
* Kan flera språk
Kriminalvården är en del av rättsväsendet med ansvar för fängelser, frivård och häkten samt transporter. Vi erbjuder dig teamarbete i en av Sveriges största myndigheter med arbetsplatser och utvecklingsmöjligheter över hela landet. Våra grundläggande värderingar är human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Vårt uppdrag är att minska återfall i brott att bryta den onda cirkeln.
Lyssna på podden Utan att Passera Gå. Finns där poddar finns. Allt du behöver veta om hur det är att sommarjobba https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/sommarjobb/
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi jobbar med löpande urval.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kontakt
Rekryteringsspecialist
Felicia Sundberg felicia.sundberg@kriminalvarden.se 076-215 17 64 Jobbnummer
9658082