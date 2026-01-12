Kriminalvårdare till anstalten Hall i Södertälje
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#verksamhet
På Hall värnar vi om hälsofrämjande arbetsmiljö och kan erbjuda till exempel personalgym att nyttja under rast men även på fritiden. Här finns också närhet till olika motionsspår. Du går eller löper i området precis intill Hallfjärden och har dessutom tillgång till sporthall, återhämtningsrum med massagestol och bibliotek.
Vid anstalten arbetar cirka 400 medarbetare och 20 chefer som förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare, servicetekniker m fl. Anstalten tar emot drygt 350 intagna som sysselsätts med t.ex utbildning, behandlingsprogram eller i anstaltens produktion.
Till anstalten, som ligger strax utanför Södertälje, tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen, parkerar du gratis på vår personalparkering. För dig som bor långväga från Södertälje kan anstalten eventuellt tillhandahålla logi under en tidsbegränsad period. På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet.
Tydliga rutiner och motiverande samtal är en naturlig del av ditt dagliga arbete liksom dokumentering och rapportering via olika datorsystem. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar, övervakar rastgård och träningslokal samt medverkar i händelse av akuta situationer som kräver personalens ingripande. Du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedelserna.
Vill du ha ett jobb där du bidrar till ett tryggare samhälle och kan göra skillnad för andra människor? Vill du jobba tillsammans med härliga kollegor där sammanhållningen är stor och man stöttar varandra?
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Beroende på antalet utbildningsplatser och vårt behov av personal börjar du din anställning med antingen utbildning eller arbete. Om du börjar arbeta direkt är tanken att du så fort som möjligt ska börja din kriminalvårdsutbildning.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, empatisk, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Tjänsten kräver att du har god fysisk förmåga för att kunna hantera situationer som kan uppstå i arbetet samt genomföra de fysiska moment som ingår i utbildningen.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning.
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
* God datorvana.
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering.
* Relevanta språkkunskaper utöver svenska.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
