Kriminalvårdare till Anstalten Gävle och Häktet Bomhus
2026-05-25
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.
Nu söker vi kriminalvårdare till Anstalten Gävle och Häktet Bomhus. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!

Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med människor i förändring och bidra till ett tryggare samhälle? I rollen som kriminalvårdare är du närvarande där det händer och skapar stabilitet i en komplex vardag där du gör skillnad för andra människor och samhället i stort. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.
Som kriminalvårdare på Anstalten Gävle och Häktet Bomhus har du den dagliga kontakten med klienter och arbetar nära både kollegor och andra yrkesgrupper. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete samt samtals-/motivationsarbete och planering kring klientens verkställighet.
Arbetet på häkte innebär ofta tydliga rutiner med fokus på omvårdnad och säkerhet. Klienter kan vara frihetsberövade under lång tid utan kontakt med andra än sin advokat och personalen på häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Här får du använda både ditt lugn, ditt omdöme och din människokännedom för att bidra till trygghet och struktur.
Du inleder din anställning med en tre veckors introduktion på plats i Gävle med planerad start vecka 35. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna delta under introduktionsperioden och därefter påbörja tjänstgöring. Efter en period av tjänstgöring erbjuds du en plats på Kriminalvårdens obligatoriska grundutbildning som omfattar åtta veckor. Du får lön under hela utbildningstiden. Under provanställningen genomförs löpande bedömningar som ligger till grund för möjlighet till tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att driva verksamheten och behöver därför ha god samarbetsförmåga samt vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Du har fysisk förmåga att agera när situationen kräver det.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet från pedagogiskt arbete, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete. Arbetslivserfarenhet från kriminalvård ses som särskilt meriterande
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering
Relevanta språkkunskaperÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen här.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här.
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
http://kriminalvarden.varbi.com
801 36 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Nord, VO Gävle Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Ann-katrin Samuelsson Ann-Katrin.Samuelsson@kriminalvarden.se 077-2280800
