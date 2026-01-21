Kriminalvårdare till anstalt och häkte i Skänninge - Semestervikariat
2026-01-21
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skänninges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skanninge/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Semesterperioden avser perioden v. 23 till och med v. 34 med två veckors förberedande introduktion. Observera att du behöver ha möjlighet att genomföra två veckors betald introduktion på heltid inför semestervikariatet. Vi ser gärna även att du har möjlighet att arbeta som timvikarie under våren, för att känna dig väl förberedd och helt trygg i rollen när semestervikariatet börjar.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande etik och värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Vi tror på konceptet Bättre ut för våra klienter, och det behöver du också göra för att vi tillsammans ska kunna bedriva en rättvis och säker rättsvård.
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt och häkte varierar: arbete inom omvårdnad, bevakning, visitation och säkerhet blandas med frigivningsplanering, samtal och motivationsarbete.Kvalifikationer
Som kriminalvårdare behöver du besitta en hög nivå av personlig mognad genom att vara trygg och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor utgör kärnan av vår verksamhet behöver du ha god samarbetsförmåga och vara både lyhörd och tydlig i din kommunikation med både klienter och personal. Det är viktigt att du är stabil och kan utöva god självkontroll i stressade eller pressade situationer. I rollen som kriminalvårdare krävs också ett gott omdöme när du prioriterar, agerar och fattar beslut. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet. Praktik och volontärarbete godkänns inte som arbetslivserfarenhet.
* Fullständig gymnasieutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
* God datorvana.
Det är meriterande om du också har:
* Möjlighet att arbeta hela semesterperioden.
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering.
* God administrativ förmåga, exempelvis inom rapportskrivning, journalföring och annan typ av textbearbetning.
* Relevanta övriga språkkunskaper.
* B-körkort.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
