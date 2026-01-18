Kriminalvårdare (semestervikariat) anstalten och häktet i Ystad
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten och häktet ligger samlokaliserat tre km utanför Ystads centrum.
VO (verksamhetsområde) Ystad utgörs för närvarande av en anstalt med plats för 77 kvinnor och ett häkte för män med 113 platser. Fokus ligger på frigivningsförberedande insatser där individuella planer utgör grunden för vårt klientnära arbete.
Häktet är ett så kallat gemensamhetshäkte (de häktade kan vistas tillsammans utan restriktioner). I häktet finns de som misstänks för brott i avvaktan på att brottet utreds.
För närvarade har vi ca 250 medarbetare fördelade inom flera yrkesgrupper och kompetenser.
Hela arbetsplatsen präglas av högt säkerhetsmedvetande. En hög nivå av säkerhet är nödvändig för att Kriminalvården ska uppfylla kravet på att skydda samhället, ha god omvårdnad och kunna påverka våra intagna till ett liv utan kriminalitet.
I anslutning till arbetsplatsen finns parkering för personal. Träningsmöjligheter finns i vårt personalgym och du kan köpa lunch från vårt eget kök.
Läs mer om VO Ystads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/ystad/ https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/ystad/Publiceringsdatum2026-01-18Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
När du söker jobb som kriminalvårdare kommer du att arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet och är ett jobb med tydliga rutiner. Det ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samtals- och motivationsarbete.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
• Gymnasiekompetens (läs mer via länk under övrigt)
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
