Kriminalvårdare med serviceuppdrag till frivården Stockholm stad

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Kriminalvården är en statlig myndighet som tillsammans med polis, åklagare och domstolar ansvarar för att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården. Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället, där ett straff i frivård innebär både kontroll och stöd för de dömda. Frivården växer, vi får nya och mer omfattande uppdrag och söker nu nya medarbetare för att klara olika roller i vårt samhällsuppdrag.
Frivården arbetar enligt Kriminalvårdens vision Bättre ut. På Frivården Stockholm stad är vi drygt 200 medarbetare som håller till i nya moderna lokaler på Gärdet, med närhet till både tunnelbana och bussar. Vi har tillgång till ett cykelrum med laddmöjligheter för el-cyklar och ett gym för personalen i anslutning till kontoret.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta på vårt frivårdskontor på Gärdet, i ett uppdrag med fokus på säkerhet, service och bevakning, där även klientkontakt ingår.
I rollen som kriminalvårdare på frivården bidrar du till ett tryggare och säkrare samhälle. I denna roll är du frivårdens ansikte utåt och den första person som besökare kommer i kontakt med på kontoret på frivården. Arbetsuppgifterna innebär bemanning av frivårdskontorets reception, kontroll för säker inpassering samt uppföljning av klienter som står under elektronisk övervakning där både hembesök och arbetsplatsbesök ingår.
Det ingår även teknisk hantering av och beredskap för verkställigheter med elektronisk kontroll samt samhällstjänstkontroller. En del av arbetstiden tillbringar du med en kollega i bil då vi har stora geografiska områden att täcka. Du har ett nära samarbete med frivårdsinspektörer, administratörer och kriminalvårdsinspektören som är din närmsta chef. Du arbetar i ett team på rullande schema tillsammans med dina kriminalvårdskollegor. Kvalifikationer
Rollen ställer höga krav på personlig lämplighet. Som kriminalvårdare med serviceuppdrag inom frivården behöver du vara trygg, stabil samt ha ett gott omdöme. Tillsammans med dina kollegor planerar och genomför du det dagliga arbetet, därför behöver du vara flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du bör vara både strukturerad och någon som anstränger sig för att leverera lösningar på såväl tekniska som praktiska utmaningar.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• God datorvana.
• B-körkort med god körvana.
Det är meriterande om du har:
• Relevant arbetslivserfarenhet inom något eller flera av områdena kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete.
• Erfarenhet av säkerhetskontroll/inpassering eller annat tekniskt arbete
• Kunskap eller erfarenhet av konflikthantering eller klientnära arbete.
• Erfarenhet av serviceyrken
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: Krigsplacering | Kriminalvården (kriminalvarden.se)
Kriminalvårdens verksamhet pågår dygnet runt, året runt. Det innebär att du kommer att arbeta dagar, kvällar, helger och röda dagar. Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald.
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
