Kriminalvårdare med samordningsuppdrag till Frivården Stockholm stad
2025-12-24
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Frivården Stockholm stad omfattar Stockholms och Ekerö kommuner. Här arbetar ca 200 medarbetare och tio chefer med klienter som är villkorligt frigivna, dömda till skyddstillsyn, samhällstjänst, ungdomsövervakning eller som övervakas med hjälp av elektronisk fotboja. Vi gör även personutredningar och bedriver olika behandlingsprogram. Vi finns på Tegeluddsvägen 31 i nyinrättade kontorslokaler, nära till tunnelbana och bussar, med tillgång till gym, takterrass och goda parkeringsmöjligheter för både bil och cykel.Publiceringsdatum2025-12-24Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som kriminalvårdare med särskilt ansvar för samordning i vår kontrollgrupp. Frivårdens kriminalvårdare bemannar receptionen och sköter kontrollen för säker inpassering. De följer även upp klienter som står under elektronisk övervakning där både hem- och arbetsplatsbesök ingår. Det innebär att kriminalvårdarna delar sin tid mellan att arbeta i receptionen på kontoret och att med bil besöka klienter i deras hem eller på deras arbetsplatser. Kontrollgruppen består av ca 20 kriminalvårdare.
Som samordnare deltar du i det dagliga arbetet i teamet, men har ett uttalat ansvar för att överblicka och samordna aktiviteter och arbetsuppgifter. Frivården står inför många kommande förändringar och utmaningar där du som samordnare, tillsammans med kriminalvårdsinspektör, kommer att ha en viktig roll i det fortsatta arbetet framåt. Du arbetar aktivt med att identifiera förbättringsområden, föreslå effektiviseringar och säkerställa att verksamheten är förberedd för kommande krav, exempelvis vid lagstiftningsförändringar. Du har också en viktig roll i att implementera nya arbetssätt och rutiner i kontrollgruppen samt för att introducera ny personal i arbetet.
Det här är en ny tjänst där du får en viktig roll i att forma uppdraget och utveckla våra arbetssätt. Du arbetar nära kriminalvårdsinspektören med löpande dialog i det dagliga arbetet och samverkar med andra delar av verksamheten utifrån behov. Rollen kräver även god insyn i myndighetens säkerhetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har mångårig arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Vi söker dig som är prestigelös och har förmåga att motivera andra. Du tar ansvar i ditt uppdrag, och känner dig trygg med att samordna och leda, utan att ha personalansvar.
Eftersom rollen är nyinrättad ser vi gärna att du är både självgående och flexibel samt att du har lätt för att anpassa dig efter nya omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och har en god problemlösningsförmåga. Vi ser också att du är handlingskraftig och resultatinriktad, och att du löser problem på ett smidigt och konstruktivt sätt tillsammans med dina kollegor och chefer.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
* B-körkort med god körvana
Det är meriterande om du har:
* Godkänd kriminalvårdsutbildning
* Erfarenhet av samordnande roller
* Flerårig arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, frivård eller annat säkerhetsrelaterat arbete
* Erfarenhet av säkerhetskontroll/inpassering eller annat tekniskt arbete
* Erfarenhet av beslutsfattande inom rättskedjan eller annan verksamhet med liknande uppdrag och ansvar
För oss är det viktigt att du delar kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer för tjänsten kommer att genomföras den 28e och 29e januari 2026
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
