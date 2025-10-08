Kriminalvårdare med kontroll- och serviceuppdrag till Frivården Halmstad
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Halmstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/halmstad/#verksamhet
Kriminalvården är en statlig myndighet som tillsammans med polis, åklagare och domstolar ansvarar för att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården. Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället, där ett straff i frivård innebär både kontroll och stöd för de dömda. Frivården växer, vi får nya och mer omfattande uppdrag och söker nu nya medarbetare för att klara olika roller i vårt samhällsuppdrag.
Frivården arbetar enligt Kriminalvårdens vision Bättre ut. Kriminalvården står inför ett utökat uppdrag vilket medför att vi nu behöver utöka antalet medarbetare till Frivården HalmstadPubliceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta på vårt frivårdskontor på Frivården Halmstad i ett uppdrag med fokus på säkerhet, service och kontroller, där klientkontakt ingår.
I rollen som kriminalvårdare på frivården bidrar du till ett tryggare och säkrare samhälle. I arbetsuppgifterna ingår kontroll för säker inpassering samt uppföljning av klienter som står under elektronisk övervakning där både hembesök och arbetsplatsbesök ingår samt diverse serviceuppdrag.
Det ingår även teknisk hantering av och beredskap för verkställigheter med elektronisk kontroll samt samhällstjänstkontroller. En del av arbetstiden tillbringar du med en kollega i bil då vi har stora geografiska områden att täcka. Du har ett nära samarbete med frivårdsinspektörer, administratörer och kriminalvårdsinspektören som är din närmsta chef. Du arbetar enligt ett schema i ett team tillsammans med dina kollegor. I schemat ingår såväl kväll- som helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Rollen ställer höga krav på personlig lämplighet. Som kriminalvårdare med serviceuppdrag inom frivården behöver du vara trygg, stabil samt ha ett gott omdöme. Tillsammans med dina kollegor planerar och genomför du det dagliga arbetet, därför behöver du vara flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du bör vara både strukturerad och någon som anstränger sig för att leverera lösningar på såväl tekniska som praktiska utmaningar.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
*Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort (manuellt) med god körvana.
Det är meriterande om du har:
• Relevant arbetslivserfarenhet inom något eller flera av områdena kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete
• Erfarenhet av säkerhetskontroll/inpassering eller annat tekniskt arbete
• Kunskap eller erfarenhet av konflikthantering eller klientnära arbete
• övriga språkkunskaper är meriterande.
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
