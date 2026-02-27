Kriminalvårdare med kontroll och serviceuppdrag till Frivården Skövde
2026-02-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Skövdes verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/skovde/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta på vårt frivårdskontor på Frivården Skövde, i ett uppdrag med fokus på säkerhet, service och kontroller, där klientkontakt ingår.
I rollen som kriminalvårdare på frivården bidrar du till ett tryggare och säkrare samhälle. I arbetsuppgifterna ingår kontroll för säker inpassering samt uppföljning av klienter som står under elektronisk övervakning där både hembesök och arbetsplatsbesök ingår samt diverse serviceuppdrag.
Det ingår även teknisk hantering av och beredskap för verkställigheter med elektronisk kontroll samt samhällstjänstkontroller. En del av arbetstiden tillbringar du med en kollega i bil då vi har stora geografiska områden att täcka. Du har ett nära samarbete med frivårdsinspektörer, administratörer och kriminalvårdsinspektören som är din närmsta chef. Du arbetar enligt ett schema i ett team tillsammans med dina kollegor. I schemat ingår såväl kväll- som helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Rollen ställer höga krav på personlig lämplighet. Som kriminalvårdare med serviceuppdrag inom frivården behöver du vara trygg, stabil samt ha ett gott omdöme. Tillsammans med dina kollegor planerar och genomför du det dagliga arbetet, därför behöver du vara flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du bör vara både strukturerad och någon som anstränger sig för att leverera lösningar på såväl tekniska som praktiska utmaningar.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• God datorvana.
• Manuellt B-körkort med god körvana.
Det är meriterande om du har:
• Relevant arbetslivserfarenhet inom något eller flera av områdena kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete.
• Erfarenhet av säkerhetskontroll/inpassering eller annat tekniskt arbete
• Kunskap eller erfarenhet av konflikthantering eller klientnära arbete.
• Övriga språkkunskaper är meriterande
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309275". Omfattning
