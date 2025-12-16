Kriminalvårdare med funktionsuppdrag VSP - Anstalten Tidaholm
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm / Kriminalvårdarjobb / Tidaholm Visa alla kriminalvårdarjobb i Tidaholm
2025-12-16
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Tidaholm i Tidaholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#verksamhetPubliceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare med ansvar för VSP-utredning och planering (Verkställighetsplanering) ingår du i ett team och kommer att ha din placering på Tidaholmsanstalten, där du tillsammans med kollegor ansvarar för att se över och planera alla klienters VSP. Beroende på var i verkställigheten klienten befinner sig, kommer du att genomföra utredningar, upprätta och/eller revidera deras VSP.
Utredarens huvudsakliga uppdrag är att genomföra en VSP-utredning som utgör grunden för planeringen av klientens verkställighet. I utredningen ingår informationsinläsning, analys, risk- och behovsbedömning. När utredningen är klar, ska en övergripande plan för klientens verkställighet upprättas. I rollen ingår också att du medverkar vid behandlingskollegium för att föredra klientens VSP inför berörd personal samt uppföljningskollegium vid behov. I uppdraget kommer du arbeta nära klienthandläggaren och vid behov handleda personal i VSP-frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du ska ha kunskap om RBM (Risk, Behov och Mottaglighet). Utöver detta förväntas att du har en god analytisk förmåga samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är viktigt att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt eftersom arbetsmängden varierar med antalet klienter som skrivs in på anstalten. Du tar stort ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare, tänker strategiskt på frågor, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Godkänd Kriminalvårdsutbildning.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
* Fullständig gymnasieexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
Det är meriterande om du har:
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik eller konflikthantering.
* Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- eller omsorgsarbete.
* VSP-utredare/planerarutbildning samt erfarenhet av att genomföra utredningar.
* Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Johanna Berg 0502-745530 Jobbnummer
9645992