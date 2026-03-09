Kriminalvårdare med funktionsuppdrag till anstalten Umeå
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, textil m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås endast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Vi söker nu kriminalvårdare med funktionsuppdrag till anstalten Umeå. Vikariatet löper till och med 31 december 2026 där tillträde är önskat till 4 maj 2026.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Arbetsuppgifterna är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete.
Struktur och tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Du har daglig kontakt med klienterna, du genomför samtal och är med i klienternas process. I ditt arbete ingår att dokumentera och följa upp klientärenden. Som kriminalvårdare är det du som öppnar dörren på morgonen och låser den på kvällen. Det finns goda möjligheter att utvecklas och specialiseras i rollen beroende på vad du har intresse av. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.
I denna roll ingår du i team som under en längre tidsperiod kommer att utföra ett funktionsuppdrag kopplat till varutransport. Rollen passar dig som trivs med ett självständigt och flexibelt arbete, tar ansvar och har god förmåga att fatta egna beslut i vardagen. De dagar du inte kör transporter arbetar du på avdelning och utför de arbetsuppgifter som beskrivs ovan.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
* B-körkort samt god körvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
* Över 2 års erfarenhet av lätt lastbil och/eller budbil alternativt annat fordon kriminalvården bedömer relevant
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
