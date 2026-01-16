Kriminalvårdare med funktionsuppdrag kontrollgrupp till anstalten Mariefred
2026-01-16
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Mariefreds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/mariefred/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare med funktionsuppdrag i kontrollgruppen har du ett ansvar för säkerhetsarbetet på VO Mariefred. Din funktion är operativ samt arbetsledande och du handleder kollegor i säkerhetsfrågor. Uppdraget innebär att vara larmchef samt planera och genomföra insatser i samverkan med säkerhetsorganisationen. I ditt funktionsuppdrag ingår det även att genomföra transportuppdrag och permissioner, ingå i bemanningen centralvakt/inpassering, arbeta med anstaltens avskildhetsavdelning samt delta och leda övningsverksamhet på anstalten.
Kontrollgruppen är en tillgänglig resurs för hela VO Mariefred och du kommer att delta i övrigt kriminalvårdsarbete vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god fysisk och psykisk hälsa, stort intresse och engagemang för säkerhetsarbete med god förmåga att samverka med andra. Du har en pedagogisk förmåga och är duktig på att utbilda och lära ut. Du planerar ditt arbete effektivt och håller givna tidsramar. Flexibilitet och lösningsfokuserat arbetssätt är en nödvändighet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Godkänd kriminalvårdsutbildning
• Väl vitsordad erfarenhet av kriminalvårdsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• God datorvana
• B-körkort med god körvana
Det är meriterande om du har:
• Godkänd larmchefsutbildning
• Kriminalvårdens instruktörsutbildning med behörighet inom ett eller flera områden exempelvis nödvärn, laga befogenhet, OC, batong, insats, förhandling
• Kunskap inom relevanta områden exempelvis beteendevetenskap, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, juridik och konflikthantering
• Utbildning i inpasseringskontroll
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299152".
