Kriminalvårdare med funktionsuppdrag IBÅ till Häktet Kronoberg
2025-08-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Kronobergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/kronoberg/#verksamhet
Häktet Kronoberg är ett av Stockholms säkerhetshäkten, beläget på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm och har 375 platser för intagna. Häktet är ett hovrättshäkte med närmare 10 000 inskrivningar varje år. Häktet Kronoberg driver även polisens arrestverksamhet.
Som kriminalvårdare med funktionsuppdrag IBÅ ingår du i ett team som har ett särskilt uppdrag att arbeta med att minska de intagnas isolering och verka för ökad gemensamhet. Kriminalvårdare med funktionsuppdrag IBÅ arbetar framför allt med barn och ungdomar genom olika former av handledda aktiviteter men även med vuxna intagna med behov av isoleringsbrytande åtgärder under häktningstiden. Det kan exempelvis handla om att anordna och hålla i olika aktiviteter att bryta isoleringen. Du kommer även att hålla i motiverande samtal som är en stor del av det dagliga arbetet. I arbetsuppgifterna ingår även administrativt arbete så som dokumentation av isoleringsbrytande åtgärder samt klienternas verksamhetsplanering.Kvalifikationer
Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, ser möjligheterna i förändringar, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Du behöver ha hög samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. I rollen är du engagerad och har förmåga att motivera och skapa sammanhang. Du är driven och har idéer som du kan utveckla och förmedla. Du har förmågan att självständigt planera och utföra arbetsuppgifter samt har en vilja att utveckla verksamheten. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Godkänd gymnasieexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvården
• Erfarenhet från arbete med barn och ungdomar
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete kring isoleringsbrytande åtgärder för frihetsberövade
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Intervjuerna kommer att hållas på häktet Kronoberg 24 och 25 september.
