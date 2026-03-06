Kriminalvårdare med funktionsuppdrag ASV till anstalten Beateberg
2026-03-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Beatebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/beateberg/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Syd ingår i Kriminalvården, Region Stockholm, och omfattar anstalten Asptuna i Norsborg samt anstalten/häktet Beateberg i Trångsund.
Anstalten Asptuna är en öppen anstalt med 183 platser i säkerhetsklass 3, som ligger i Norsborg, cirka två mil söder om Stockholm. Anstalten Beateberg ligger i Trångsund och är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser. Anstalten Beateberg har även en öppen del, Grindstugan, i säkerhetsklass 3 med 8 platser för kvinnor. Häktet Beateberg ligger i samma område som anstalten Beateberg. Häktet har 88 platser i gemenskap.
Tjänsten är placerad vid anstalten/häktet Beateberg i Trångsund.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare med funktionsuppdrag inom Service och ASV (annan strukturell verksamhet) har du ett serviceinriktat uppdrag där du leder klienter i praktiskt arbete. Det kan handla om renhållning, skötsel av grönområden eller vinterunderhåll som snöröjning, sandning och saltning inom anstaltsområdet. Dessutom ingår underhåll och service av de maskiner som används i verksamheten.Ditt ansvar sträcker sig över hela processen från planering och genomförande till uppföljning och dokumentation av aktiviteter inom ditt verksamhetsområde. ASV-aktiviteterna kan vara nationellt fastställda program eller lokalt anpassade insatser som syftar till att stärka motivation, ansvarstagande och förberedelser inför frigivning.
I rollen ingår även att leda samtalsgrupper med fokus på viktiga livsområden, som ekonomi och skuldhantering, föräldraskap, arbetssökande, problemlösning och sociala färdigheter. Du kommer också att ansvara för temagrupper inom exempelvis film, litteratur, hållbarhet, miljö, demokrati och frigivningsförberedelser.
En central del av ditt uppdrag är att handleda klienter i servicearbeten som renhållning, grönyteskötsel och snöröjning, samt att sköta underhåll av maskiner. Dessutom ansvarar du för att dokumentera, utveckla och uppdatera lokalt framtaget arbetsmaterial inom ASV. Administrativa uppgifter, som närvaroregistrering i PErS och dokumentation i verkställighetsplanen, ingår också i din vardag.Kvalifikationer
För att trivas i uppdraget ser vi att du har en god kommunikativ förmåga och kan skapa professionella och förtroendefulla relationer med både klienter och kollegor. Du har förståelse för Kriminalvårdens organisation och uppdrag samt känner dig trygg i att leda grupper inom olika ASV-koncept. Vidare har du ett intresse för förändringsarbete och motivationsskapande insatser och motiveras av att bidra till klienters utveckling. Du trivs även med att kombinera ett strukturerat administrativt arbete med praktiska arbetsuppgifter utomhus.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.Kvalifikationer
* Minst ett par års arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Gymnasieexamen som lägsta genomförda utbildning
* Erfarenhet av att leda grupper och genomföra strukturerade aktiviteter
* God förmåga att dokumentera och arbeta i verksamhetssystem
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Meriterande:
* Genomförd kriminalvårdarutbildning
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvårdens ASV-verksamhet
* Utbildning i motiverande samtal (MI) eller annan relevant samtalsmetodik
* Erfarenhet av förändringsarbete eller klientnära motivationsarbete
* Erfarenhet av fastighetsskötsel, grönyteskötsel eller liknande servicearbete
* Erfarenhet av maskinunderhåll och maskinhantering
* Erfarenhet av att ta fram, utveckla eller uppdatera lokala arbetsrutiner och arbetsmaterial
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
Kriminalvården, Anstalten Beateberg Kontakt
