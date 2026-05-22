Kriminalvårdare med funktionsuppdrag ASV till anstalten Beateberg
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Stockholm syds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/beateberg/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Syd ingår i Kriminalvården, Region Stockholm, och omfattar anstalten Asptuna i Norsborg samt anstalten/häktet Beateberg i Trångsund.
Anstalten Asptuna är en öppen anstalt med 183 platser i säkerhetsklass 3, som ligger i Norsborg, cirka två mil söder om Stockholm. Anstalten Beateberg ligger i Trångsund och är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser. Anstalten Beateberg har även en öppen del, Grindstugan, i säkerhetsklass 3 med 8 platser för kvinnor. Häktet Beateberg ligger i samma område som anstalten Beateberg. Häktet har 88 platser i gemenskap.Publiceringsdatum2026-05-22Dina arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare inom Annan Strukturerad Verksamhet (ASV) på anstalten Beateberg kommer du att ansvara för att planera, genomföra och utveckla strukturerade aktiviteter för klienter i grupp. ASV-verksamheten är under uppbyggnad, både nationellt och lokalt, vilket innebär att du förväntas vara drivande i arbetet med utveckling och implementering av ASV koncept.
Ditt arbete innefattar regelbunden dokumentation i olika systemstöd, varför vana av att dokumentera och hantera digitala verktyg är viktigt. Samverkan med kollegor och andra funktioner inom anstalten är en central del av rollen, och du kommer att stötta andra sysselsättningsområden, såsom serviceuppdrag i form av renhållning, skötsel, sophantering, tvätt, på veckovis basis. Vid behov ska du även kunna stötta upp i övrigt kriminalvårdsarbete.
Tjänsten är placerad vid anstalten/häktet Beateberg i Trångsund. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i detta uppdrag bör du vara en stabil person med förmåga att skapa trygghet både för klienter och kollegor. Din samarbetsförmåga är avgörande, då du dagligen kommer att samverka med olika yrkesgrupper inom anstalten och bygga professionella relationer. En serviceinriktad inställning hjälper dig att möta verksamhetens behov, vare sig det handlar om att stötta kollegor i serviceuppdrag eller att anpassa aktiviteter efter klienternas förutsättningar.
Du har pedagogisk insikt och känner dig trygg i att leda grupper, vilket är centralt i arbetet med ASV koncepten. Din förmåga att kombinera detta med ett strukturerat arbetssätt där dokumentation och administrativa uppgifter vävs samman med praktiskt arbete är viktig för verksamhetens framgång. Vi söker någon som inte räds för förändring & motivationsskapande insatser och som motiveras av att se klienter utvecklas.
Slutligen är det grundläggande att du delar Kriminalvårdens värdegrund: en human människosyn, respekt för individen och en stark övertygelse om att människor kan förändras och växa.
Vi söker dig som har:
Arbetslivserfarenhet från kriminalvård
Fullständig gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Meriterande:
Andra språkkunskaper än svenska och engelska
Genomförd och godkänd kriminalvårdsgrundutbildning
Erfarenhet av pedagogiskt arbete med att leda grupper
Kunskaper inom hälsa, kost och näringslära
Erfarenhet av motiverande arbete
Erfarenhet av service och underhåll inom Kriminalvården
Intervjuer sker på plats på anstalten. Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen här.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här.
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
9922423