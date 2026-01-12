Kriminalvårdare med ASV-uppdrag till Anstalten Hall, semestervikariat
Kriminalvården, Anstalten Hall / Kriminalvårdarjobb / Södertälje Visa alla kriminalvårdarjobb i Södertälje
2026-01-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Hall i Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#verksamhet
Anstalten Hall ligger strax utanför Södertälje. Cirka 400 medarbetare och 20 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot drygt 350 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. Anstalten har, utöver normalavdelningar, också specialavdelningar för intagna med särskilda behov och en av landets tre säkerhetsenheter. De intagna sysselsätts med till exempel utbildning, behandlingsprogram, arbetsdrift samt annan strukturerad verksamhet (ASV) som har ansvar för skapande verksamhet, hantverk, odling och hälsa.
På Hall värnar vi om hälsofrämjande arbetsmiljö och kan erbjuda till exempel personalgym att nyttja under rast men även på fritiden, tillgång till sporthall, bibliotek och återhämtningsrum med massagestol.
Till anstalten tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen, parkerar du gratis på vår personalparkering. På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare med funktionsuppdrag ASV (annan strukturerad verksamhet) kommer du att engagera och arbeta med verksamhetens klienter, i huvudsak i grupp. Arbetsuppgifterna innebär att bland annat planera, genomföra och följa upp aktiviteter inom ASV-verksamheten. Samverkan med olika funktioner och roller inom anstalten utgör en mycket viktig del av arbetet.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen att delta i och motivera till goda samtal i samband med skapande, hantverk och hälsoaktiviteter. Löpande dokumentation samt visitations- och bevakningsuppdrag ingår också i uppdraget. I ASV-teamet ingår cirka 20 medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och agerar med gott omdöme. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Rollen ställer höga krav på att kunna interagera med klienter och skapa en stödjande miljö i anslutning till ASV-aktiviteterna. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt när du förmedlar ditt budskap. Vi ser gärna att du är kreativt lagd och har förmåga att ge inspiration. Du är lugn, stabil och kontrollerad även i stressiga situationer.
Vi söker dig som har:
* Intresse för hantverk, skapande och hälsa.
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Minst ett par års arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Att leda grupper
* Hantverksyrken
* Pedagogisk verksamhet, t.ex. som fritidsledare
* Hälsa, kost och näringslära
* Motiverande arbete
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Hall Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Cecilia Brauer Cecilia.Brauer@kriminalvarden.se Jobbnummer
9677473