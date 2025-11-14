Kreditanalytiker / underwriter - kombinera analys med kundansvar, Stockholm
Vill du bidra till svensk export och arbeta med affärer i en internationell miljö? Som Underwriter får du kombinera analys med kundansvar - och hjälpa svenska företag att växa globalt!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Exportkreditnämnden bidrar du till vårt uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.
Det här är en arbetsplats med samhällsviktiga och utvecklande arbetsuppgifter i en global miljö. På EKN får du möjlighet att utvecklas, utmanas och bidra med din kompetens.
Vårt arbetsklimat präglas av engagemang och kundfokus. Här välkomnas du av 170 erfarna kollegor, som drivs av att möjliggöra fler och säkra exportaffärer och att göra svåra marknader tillgängliga för svenska företag.
Våra kontor är belägna centralt. Läs gärna mer om våra https://www.ekn.se/om-ekn/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig/.
Dina framtida arbetsuppgifter
EKN försäkrar svenska företag och banker mot risken för utebliven betalning i samband med export och kreditgivning. Som underwriter arbetar du i en affärsnära roll med spännande och viktiga exportaffärer. I rollen har du eget kundansvar och daglig kontakt med svenska exportföretag och banker men även med utländska företag och banker. Rollen innebär att du hanterar ansökningar om exportgarantier, riskbedömer, sätter pris och andra villkor och presenterar förslag till beslut.
Arbetet kännetecknas av internationella affärer som kräver snabba beslut. Som underwriter är du ansvarig för de affärer du arbetar med från första kundkontakt till utställande av garanti. Du är även delaktig i EKN:s skadeförebyggande arbete om problem uppstår i affären. I rollen har du ett nära samarbete med andra kollegor som exempelvis jurister och landanalytiker. Tjänsten innebär till viss del resor i Sverige och utomlands.
Se gärna filmen där Mikaela beskriver sitt jobb som Underwriter https://qcnl.tv/p/mbnwIx46HcVyejWU8VpcAw
Ditt framtida team
Affärsområdet SME och Midcorp arbetar med företag i hela landet som omsätter upp till 5 miljarder kronor. Här finns bredden: olika branscher, flera marknader och affärer med varierande komplexitet och tidsram.
Du blir en del av ett team på cirka 40 kollegor, fördelade på fem orter. Tillsammans hjälps vi åt, delar kunskap och hos oss är det naturligt att diskutera både kundcase och marknadsutveckling.Publiceringsdatum2025-11-14Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi, gärna inom finansiering, revision eller redovisning. Du har ett par års erfarenhet av arbete med finansieringsfrågor och/eller kreditbedömning, gärna från bank, finansbolag, exportföretag eller kreditförsäkringsbolag. Därutöver är det meriterande om du har erfarenhet av kundrelationer och företagsfinansiering. Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för internationella affärer, exportfinansiering och finansiell analys. Som Underwriter har du många kontaktytor och det är viktigt att du etablerar förtroende. Du behöver vara analytisk, strukturerad och ha en god problemlösningsförmåga. Därutöver ser du helheten, tar ansvar och följer upp arbetsuppgifter och processer inom ditt ansvarsområde. Att se möjligheter i stället för hinder kommer naturligt för dig och du har förmåga att anpassa dig i nya situationer. Du har ett stort engagemang och en vilja att aktivt bidra till att utveckla verksamheten vidare.
Arbetet ställer krav på hög kommunikations- och presentationsförmåga i tal och skrift, samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt kontor i Stockholm. Tjänsteresor förekommer.
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor som du svarar på i samband med att du skickar in din ansökan. Dina svar kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Arbetsprover och arbetspsykologiska tester kan komma att tillämpas i rekryteringen likaså provanställning.
För mer information
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Sofia Zdolsek, Gruppchef eller Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef. Frågor om anställningsvillkor besvaras av Johanna Vikman, HR-specialist, facklig representant är Philip Bergling. Samtliga nås på telefon 08-788 00 00.
Sista ansökningsdag är den 7 december 2025.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss säljsamtal gällande rekryteringslösningar och annonseringskanaler, då vi har valt samarbetspartners för denna rekrytering.
Om EKN
EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering, genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Tjänsterna ger en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer. Ersättning
