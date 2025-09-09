Kreditanalytiker till Toyota Material Handling Commercial Finance
Har du erfarenhet av att arbeta med kreditanalys och är redo att ta dig an nya utmaningar inom området? Trivs du i en snabbrörlig och internationell miljö där du får samarbeta med kollegor och löpande leverera skarpa analyser? Då ska du fortsätta att läsa.
Toyotas Industries finansbolag, Toyota Material Handling Commercial Finance, är just nu inne i en extraordinär och spännande tillväxtresa och behöver förstärka teamet med ytterligare en duktig kreditanalytiker; en roll som rekryteras via oss på Mpya Finance. Tjänsten är baserad på det europeiska huvudkontoret i Mjölby.
Toyota Material Handling Commercial Finance AB är ett europeiskt finansbolag inom Toyota Industries Group. Med cirka 50 medarbetare, varav hälften är baserade på huvudkontoret i Mjölby och resten på filialer i Frankrike, Italien och Tyskland, erbjuder bolaget finansiella lösningar till kunder över hela Europa. Produkterna distribueras genom ett starkt nätverk av interna säljbolag, externa återförsäljare och lokala enheter. De centrala funktionerna arbetar inom affärsutveckling, finansiering, ekonomi, risk och compliance.
Kreditavdelningen spelar en nyckelroll i denna verksamhet genom att säkerställa en välbalanserad riskhantering och stödja verksamheten med kvalificerade kreditbedömningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Kreditanalytiker arbetar du nära affären och bidrar med djupgående analyser som ligger till grund för kreditbeslut och affärsstrategier.
Rollen innebär ett brett ansvar inom kredithantering, där du bland annat:
Utför kreditanalyser och presenterar beslutsunderlag för relevanta kreditkommittéer
Tar fram rapporter och analyser kopplade till kreditportföljen
Säkerställer att kreditbedömningar och beslutsprocesser följer gällande policy och riktlinjer
Stöttar och utbildar interna intressenter inom kreditområdet
Medverkar i projekt och utvecklingsinitiativ relaterade till kreditrisk och processförbättring
Vem letar vi efter?
Du som söker denna tjänst har en akademisk examen inom finans, eller motsvarande, några års erfarenhet av kreditanalys, gärna från bank, finansbolag eller större koncern. Du har förmågan att samla in och analysera finansiella data, samt är van att förbereda, rapportera och presentera information på ett tydligt sätt. Du känner dig trygg i Excel och besitter en hög systemvana.
Som person är du trygg, kommunikativ och självgående. Då rollen innefattar många kontaktytor ser vi att har du en god samarbetsförmåga samt ett naturligt affärs- och kundfokus. Du har fallenhet för analys och som trivs i en roll där du får ha många kontaktytor och samarbeten runtom i världen med olika funktioner. Du trivs i en snabbrörlig miljö där du får vara med och utveckla verksamheten framåt, och du talar och skriver engelska och svenska flytande.
Vad erbjuds du?
Här erbjuds du en dynamisk och vänskaplig arbetsmiljö med internationell prägel, där samarbete och utveckling står i centrum. Tjänsten är placerad vid det europeiska huvudkontoret i Mjölby, med möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan. Du får ta del av ett konkurrenskraftigt förmånspaket och möjlighet att både utvecklas och bidra i meningsfulla projekt som formar framtidens lösningar, samtidigt som du bygger efterfrågade kompetenser.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 12 oktober 2025. I den här rekryteringen samarbetar Toyota Material Handling Commercial Finance med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Haga på 070-971 00 16 eller anna.haga@mpya.se
, alternativt Anna Wetterlöv på 070-971 01 66 eller anna.wetterlov@mpya.se
