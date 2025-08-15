Kreativa assistenter sökes till rockig kvinna i Nacka sommar och extrajobb
2025-08-15
Söker du ett kul extrajobb?
Vi på Vår Omtanke söker nu en personlig assistent som vill arbeta med en kvinna i Nacka. I rollen kommer du göra skillnad i en människas liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi söker just nu kvinnliga assistenter till en härlig och glad 50 åring kvinna nära Nacka Strand. Hon sitter i rullstol och du hjälper till med matlagning, städ, tvätt, personlig hygien etc men det finns även möjligheter att hitta på roliga saker som att göra utflykter och lyssna på musik. Hon bor tillsammans med två chinchillor som du är med och sköter tillsammans med henne. Hon tycker om att gå på rockkonserter och museum så det är ett plus om du också tycker om det.
Vem är du?
Vi söker dig som är kvinna, kan ta egna initiativ, är förstående och helst inte stressar. Viktigt är att du trivs att jobba med människor samt kan lösa problem. Det här är inget jobb där du tar order och utför dessa, snarare handlar det om att göra saker tillsammans med vår kund - därför är personkemin viktig.
Du bör inte vara pälsallergiker då det finns två chinchillor i hemmet.
Du behöver vara minst 23 år, men gärna äldre för att matcha kunden.
Kundens tal är påverkat så du behöver prata helt flytande svenska för att kunna förstå kunden.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion. Vi har kollektivavtal.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Arbetstider är vardagar och helger kl. 11-23/00. Vi söker dig som vill arbeta som vikarie vid ordinarie assistenters frånvaro och 1-2 fasta pass per månad (ofta helger), eventuellt med ökad tjänstgöringsgrad längre fram. På sommaren kommer det finnas möjlighet till 2-3 pass/vecka under juli och augusti.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Kunden ser fram emot att lära känna dig! Ersättning
