Kreativ "Skogsmulle"- personal till ny daglig verksamhet
Om jobbet
Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Att arbeta på ABF innebär att du gör en annan värld möjlig. Vi står för jämlikhet, solidaritet och demokrati.
ABF Mittskåne driver sedan tidigare en LSS daglig verksamhet som utförs på uppdrag av Lunds kommun.
Nu öppnar vi äntligen ytterligare en ny daglig verksamhet ABF - NÄRA NATUREN med inriktning mot natur, djur och det kreativa. Vi söker dig som vill vara med och starta upp vår verksamhet!
Våra lokaler ligger i Klostergården.
Vi söker dig som som tycker om att vara i naturen och inspirera andra att njuta utomhus. Du ska vara intiativtagande, och med din kompetens, kunskap, kreativitet och drivkraft vill vara med och skapa en riktigt bra verksamhet.
Sökes
Du behöver vara välstrukturerad men också flexibel, ha en administrativ ådra, och klara av att ha många bollar i luften, planera och hålla deadlines. Samt ha en strategi för ditt eget arbete.
Du har en naturlig drivkraft att se till att saker händer, och tycker om vara utomhus och röra på dig. Du tycker om att inspirera andra.
Arbetsuppgifter
Vår dagliga verksamhet vänder sig till personer med olika typ av funktionsvariationer.
Du kommer att strukturera, utveckla och leda aktiviteter utifrån din kompetens, i kombination med deltagarnas intresse. Samt inspirera och motivera till deltagande. Exempel på aktiviteter kan vara odling, skapa konst, göra utflykter, studiecirkelbildning.
Du kommer att vägleda i det sociala.
Du kommer att dokumentera i Lifecare.
Du kommer att ha kontakt med deltagarnas kontaktnätverk, och delta i möte utifrån behov.
Du arbetar främst självständigt med deltagarna, men ska också kunna samarbete med kollegor. Att arbeta på daglig verksamhet är ett mycket roligt och utvecklande jobb.
Kompetens: kunskap och erfarenhet kring målgruppen.
Utbildning: Relevant utbildning, pedagogisk eller omsorgsinriktad.
Vi söker dig som har mycket idéer och kan genomföra dessa, men också kan ta tillvara på andras idéer. Det är du, som med deltagarnas intresse och önskemål i fokus, kommer att utforma och leda aktiviteter. Att kunna stötta och motivera andra, och skapa relationer i ett professionellt sammanhang är viktiga egenskaper att ha hos oss. Positiv och intresserad. Ha ett genuint intresse av människor och se deras tillgångar.
Situationer som du kommer hamna i hos oss, och olikheter i de individer du möter kommer ställa krav på att du är väldigt flexibel och trygg i dig själv, och ditt arbete. Vi ser att du är pedagogisk i ditt arbetssätt, lågaffektiv och tydlig i ditt bemötande, uppmärksam, lyhörd och bra på att hantera främst dina egna känslor men även andras. Stabil. Strukturerad. Inlyssnande. Inkännande.
Ansök genom att mejla ditt personliga brev och CV. Beskriv vem du är och intresse, och hur du skulle kunna bidra i vår verksamhet utifrån inriktningar.
Ange löneanspråk i din ansökan.
Telefonsamtal undanbedes!! Vid frågor mejla jacquelineabfnaranaturen@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: jacquelineabfnaranaturen@gmail.com Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf Mitt Skåne Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Jacqueline Hansson jacquelineabfnaranaturen@gmail.com 0738415753 Jobbnummer
