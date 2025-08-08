Kreativ SFI-lärare till Nacka för kvällsundervisning
Addera Kompetens AB / Pedagogjobb / Nacka Visa alla pedagogjobb i Nacka
2025-08-08
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addera Kompetens AB i Nacka
Vill du undervisa SFI kvällstid?
Addera Kompetens är ett utbildningsföretag som bedriver kommunal vuxenutbildning på entreprenad. Vi har varit verksamma i åtta år och vi fortsätter att växa i lagom takt och nu inom SFI.
Du kommer att undervisa två kvällar i veckan. Tjänsten är 20%. Eftersom våra kvällselever jobbar dagtid förväntar vi oss att du planerar effektiva lektioner med fokus på dialog och samtal samt att du ger skriftliga och digitala hemuppgifter som du följer upp vid nästa tillfälle.
Om du är strukturerad, självsäker, passionerad och legitimerad med SFI-behörighet är du välkommen med din ansökan. Du som har pågående studier är också välkommen.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats där eleverna är i fokus och du kommer att samarbeta med intressanta och kompetenta kollegor. Du kommer att ingå i ett lärarlag med SFI-lärare.
Rekrytering sker löpande och därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan annonsens slutdatum. Vi tillämpar provanställning.
Våra krav:
lärarlegitimation med SFI/SVA-behörighet
erfarenhet vuxenutbildning och SFI
digitalt kompetent
Meriterande:
Engelska.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info@adderakomp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan SFI kväll". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Addera Kompetens AB
(org.nr 559033-8173)
Forumvägen 14, plan 9 (visa karta
)
131 53 NACKA Arbetsplats
Addera Kompetens Kontakt
Biträdande rektor SFI
Ruby Gualtieri ruby.gualtieri@adderakomp.se 0812096600 Jobbnummer
9451300