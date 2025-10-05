Kreativ roll inom digital marknadsföring med praktiska inslag
2025-10-05
Herrljunga Biltvätt och Power Tools AB växer - och vi söker nu en kreativ och social person som vill driva vår marknadsföring, försäljning och digitala synlighet framåt!
Det här är en roll för dig som gillar att synas, skapa innehåll och få saker att hända. Du kommer vara en nyckelperson för båda bolagens närvaro i sociala medier - samtidigt som du utvecklar kampanjer, bygger samarbeten och stärker våra varumärken lokalt.
Du kommer framför allt att arbeta med Herrljunga Biltvätts marknadsföring och försäljning, men även ha ansvar för att skapa och hantera content i sociala medier för systerbolaget Power Tools AB, som tillverkar och säljer produkter för sönderdelning av sten, berg och betong.
Utöver det strategiska och kreativa får du möjlighet att delta i det praktiska arbetet när det behövs - till exempel i biltvätten under kampanjer eller stötta upp i den dagliga driften. Det här är ett varierat jobb där ingen dag är den andra lik - och där du får ta ansvar, vara kreativ och se konkreta resultat av dina insatser.
Vad du kommer att göra:
Marknadsföring & kommunikation (för båda bolagen):
* Skapa och hantera innehåll i sociala medier
* Producera content - t.ex. bilder, korta videos, stories och kampanjmaterial
* Driva digitala kampanjer och jobba med lokal synlighet
* Bygga och vårda varumärken
Försäljning & kundrelationer:
* Utveckla samarbeten med företag, föreningar och lokala aktörer
* Skapa erbjudanden och kampanjer som driver trafik och försäljning
* Ha direktkontakt med kunder och partners - både online och på plats
Praktiskt arbete (vid behov):
* Stötta i biltvätten vid hög belastning eller kampanjdagar
* Hjälpa till i produktionen hos Power Tools
Vi söker dig som:
• Har utbildning eller erfarenhet inom digital marknadsföring
* Är social, utåtriktad och har lätt för att skapa kontakt
* Är självgående, kreativ och gillar att ta initiativ
* Trivs med att både tänka strategiskt och arbeta praktiskt
* Har B-körkort
* Gärna är i början av din karriär och vill växa med oss
Meriterande men inte krav:
• Kunskaper i Meta Ads, Google Ads eller Canva
* Erfarenhet av försäljning eller kundkontakt
* Lokalkännedom om Herrljunga med omnejd
Vi erbjuder dig:
• En flexibel tjänst med mycket eget ansvar
* Möjlighet till deltid eller heltid - vi anpassar efter rätt person
* En chans att arbeta med två bolag under samma tak - med olika produkter, målgrupper och kanaler
* En arbetsplats där idéer välkomnas och snabba beslut tas
* Möjligheten att se dina idéer bli verklighet - och påverka utvecklingen framåt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Plats: Ölltorp, Herrljunga
Omfattning: Deltid/heltid (flexibelt, vi anpassar efter rätt person)
Ansök nu!
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till malin@olltorp.se
Frågor? Kontakta Jan-Åke Bengtsson på 070-872 79 24. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
