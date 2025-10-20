Kreativ Projektadministratör för fotoprojekt i Malmö!
2025-10-20
Senior Projektadministratör med erfarenhet av foto sökes till kund i Malmö
Vi söker dig som är en strukturerad, kreativ och erfaren projektadministratör med ett öga för detaljer och ett hjärta som slår för bildkommunikation!
I detta uppdrag får du en nyckelroll i att planera, samordna och genomföra ett regionalt fotoprojekt som ska uppdatera bildbanken med nya, inspirerande fotografier. Bilderna kommer att tas både i olika verksamhetsmiljöer och på välkända platser i Skåne.
Du kommer arbeta nära verksamhetens personal för att planera uppdragets omfattning, leverans och kvalitet. Ditt arbete blir avgörande för att säkerställa att projektet håller tidsplan, budget och levererar bilder av högsta standard.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet som fotograf i större organisationer eller inom offentlig sektor.
God projektlednings- eller projektadministrativ vana.
Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt samarbeta med flera intressenter
Portfolio eller arbetsprover som visar din bildkvalitet och stil
Praktiska detaljer:
Plats: Malmö Omfattning: 100% Start: 3 november 2025 Slut: 31 december 2025 Sista dag att ansöka är 27 oktober 2025
Vill du kombinera struktur med kreativitet och bidra till ett visuellt projekt som gör skillnad? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
