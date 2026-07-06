Kreativ produktionsmedarbetare till Vasaboden/Medgravyr.se
Vasaboden Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vill du ha ett fysiskt och varierat jobb där du får kombinera modern teknik med praktiskt skapande?
Hos oss på Vasaboden skapar vi personliga presenter med hjälp av brodyr eller gravyr. Nu söker vi en nyckelperson till vår produktion för brodyr samt lager/pack, en praktiskt lagd lagspelare som vill lära sig ett spännande hantverk och hålla ordning på vårt flöde!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som produktionsmedarbetare har du en aktiv och varierande vardag där du arbetar med både händerna och digitala maskiner. Du blir en viktig del i att se till att våra kunders beställningar blir perfekta, hela vägen från grundprodukt, via förädling till färdigpackad försändelse.
Dina huvudsakliga uppgifter innebär att:
Sköta våra brodyrmaskiner och skapa personliga presenter och profilprodukter.
Ta emot inkommande varuleveranser, packa upp och strukturera upp varorna på vårt lager.
Utföra viss montering av idrottspriser, såsom pokaler, medaljer och statyetter, så att de blir färdiga för leverans.
Förpacka och skicka färdiga beställningar så att de når våra kunder i perfekt skick.
Det är bra att veta att periodvis har vi hög belastning och många bollar i luften.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid där vi hoppas att du vill växa och trivas tillsammans med oss under en lång tid framöver.
Vem vi söker
Vi tror att rätt inställning, noggrannhet och laganda väger tyngre än ett perfekt CV. Om du är praktiskt lagd, trivs med ett aktivt arbete och har ett öga för detaljer kommer du att passa perfekt hos oss.
Vi söker dig som har:
God datorvana: Du känner dig trygg i digitala miljöer eftersom våra brodyrmaskiner styrs via datorprogram.
Praktiskt handlag och noggrannhet: Du gillar att arbeta med händerna, är noggrann i ditt utförande och gillar ordning och reda.
Stor vilja att lära dig: Du är nyfiken och prestigelös – vi lär dig allt du behöver kunna om maskinerna, brodyrteknik och montering på plats!
Ett naturligt driv och ett intresse av att vidareutveckla/förnya processer och rutiner för mer effektivisering
Mycket god svenska i tal och skrift.
Stresstålighet och kan ha många bollar i luften samtidigt utan att det blir rörigt.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av brodyr, textilhantering, montering eller lagerarbete.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett tight och prestigelöst team på 6-8 personer där vi hugger i där det behövs och avlastar för varandra. Vi har kollektivavtal med Handels och friskvårdsbidrag för att bidra med god hälsa.
Vi försöker hitta på aktiviteter med jämna mellanrum för att bibehålla styrkan i teamet på alla nivåer.
Låter det här som ditt nästa äventyr?
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skicka ditt CV och ett kort brev (Max ett A4, ej AI-skrivet) där du berättar varför du vill bli vår nya kollega till:jobb@vasaboden.se
Har du frågor om rollen, kontakta Henrik Bladh på 0735-14 02 95.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: jobb@vasaboden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brodyr". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasaboden Aktiebolag
(org.nr 556138-4768)
Norra Ågatan 10 BV (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Vasaboden AB Kontakt
Henrik Bladh jobb@vasaboden.se 0735140295 Jobbnummer
9994627