Kreativ och trygg personlig assistent till kvinna i Falun
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2025-09-15
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som kreativ och trygg personlig assistent i Falun? Vi söker dig som vill vara med och skapa en meningsfull vardag för en kvinna med behov av stöd i sitt dagliga liv. Tillsammans bidrar vi till ökad livskvalitet och självständighet - ett viktigt arbete vi är stolta över!Publiceringsdatum2025-09-15Företaget
Hon gillar musik, vatten och bad, uteaktiviteter i alla väder. Bor i hus tillsammans med sin mamma.
Du blir en viktig person för henne. Du blir stolt över de steg hon tar, där du har varit med och uppmuntrat henne i utvecklingen.
Omfattande omvårdnadsbehov, så du behöver vara trygg i din roll.
Om rollen som personlig assistent i Falun
Som personlig assistent kommer du att ge stöd i både vardagliga sysslor och olika aktiviteter. Du arbetar nära kunden och hjälper till med allt från hushåll och personlig omvårdnad till att uppmuntra och delta i olika intressen och fritidsaktiviteter. Stor vikt läggs vid att skapa trygghet, god kommunikation och engagemang.
Om dig
Du är lyhörd, positiv och har en lugn och trygg personlighet
Du har förmåga att lyssna, motivera och skapa förtroende
Erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg är önskvärt, men personkemi är avgörande
Du kommunicerar väl på svenska, både i tal och skrift
B-körkort är meriterande men inget krav
Stöd vid grundläggande behov och ADL-situationer
Planering och genomförande av dagliga aktiviteter
Delta och uppmuntra till kreativa aktiviteter
Medicinsk hantering och följa rutiner tillsammans med kund och team
Anställningsvillkor
Vi behöver hjälp 2 dagar i veckan och vid behov. Schemat är inte klart än så det finns möjlighet att vara flexibel.
Ansök redan idag och gör skillnad som personlig assistent i Falun! Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till oss.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Tony Westerlund tony.westerlund@hederaassistans.se 023-7022719 Jobbnummer
9508669