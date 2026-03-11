Kreativ och passionerad kock sökes till Restaurang Näsudden!
Nextlevel Event AB / Kockjobb / Värnamo Visa alla kockjobb i Värnamo
2026-03-11
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nextlevel Event AB i Värnamo
Restaurang Näsudden söker lunch- och à la carte- kock!
Vill du spendera sommaren i en fantastisk miljö? Restaurang Näsudden är en säsongsrestaurang som kommer att öppna från juni.
Vi söker kockar som vill vara med och leverera matupplevelser i toppklass till våra gäster under soliga luncher och sjudande sommarkvällar.
Vem är du?
Vi söker dig som är ambitiös, stresstålig och har ett genuint intresse för mat.
Du har några års erfarenhet från yrket.
Du trivs med ett varierat schema och kan jobba både luncher, kvällar och helger.
Du är en lagspelare som sprider positiv energi i köket, även när tempot är högt under högsäsong och vid event.
Tillaga rätter från grunden med fokus på kvalitet och matupplevelse.
Bidra till menyutveckling och säsongsbetonade inslag.
Ansvara för egenkontroll och ordning i köket.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats i vacker miljö.
Möjligheten att jobba med härliga råvaror och fartfyllda event.
Ett tajt och glatt team som jobbar mot samma mål.
Period: Juni - September. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@restaurangnasudden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nextlevel Event AB
(org.nr 559329-0975)
Näsudden 2 (visa karta
)
331 93 VÄRNAMO Arbetsplats
Restaurang Näsudden Jobbnummer
9791959