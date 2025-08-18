Kreativ och omtänksam personlig assistent sökes till tjej i Varberg!
2025-08-18
Vem är jag?
Jag är en 38-årig tjej som bor i Varberg. På grund av en kromosomskada har jag en annorlunda perception och kommunikation, samt en nedsatt motorisk och kognitiv funktion.
Det viktigaste för mig är att du verkligen vill vara min assistent, då ditt ärliga engagemang i min vardag gör skillnad för mig.
Att du vill lära dig mitt språk är också avgörande. Att förstå och bli förstådd lägger grunden för en trygg och meningsfull relation!
Jag behöver hjälp med mat, toalett och viss hygien, samt med friskvårdande aktiviteter och spa-behandlingar för att stärka min motorik och hjälpa mig att slappna av och må bra. Friskvård är ett viktigt inslag i min vardag, och du får mer information om detta vid en anställningsintervju.
När vädret tillåter vill jag gärna komma ut med min rullstol i fina miljöer. Jag tycker också om att åka på utflykter och ta bilturer.
Jag mår bra av skapande verksamhet, som slöjd och bild. Ibland vill jag bara titta på, ibland vill jag prova själv. Jag tycker även om att lyssna på barnböcker (gärna Astrid Lindgren) och att spela enkla barnspel.
Vem är du?
Framför allt har du ett stort intresse av att lära dig mitt språk. Det förutsätter att du är empatisk, lyhörd, har fantasi och humor, och att du vill utveckla en ömsesidig kommunikation med mig.
Att du är kreativ och gillar att arbeta med slöjd, bild och olika pyssel är en tillgång. Du måste absolut inte vara "duktig", utan det viktiga är att du tycker det är roligt och vågar prova. Resultatet spelar ingen roll, det viktiga är att det blir något kul och tokigt som vi kan samtala kring och uppleva tillsammans!
Arbetet innebär inga tunga lyft, men det underlättar om du känner dig bekväm med att röra dig fritt och inte har problem med ryggen.
Eftersom vi ofta gör utflykter och tar bilturer behöver du ha körkort (jag har en automatväxlad bil). För att vi ska kunna förstå varandra på bästa sätt är det också viktigt att du kan svenska flytande i tal, skrift och läsförståelse.
Jag vill gärna att du är rökfri och inte använder parfym i arbetet, och att du ser på tjänsten som något långsiktigt där vi kan bygga en trygg relation tillsammans.
Du kommer få en grundlig inskolning där kommunikationen står i fokus, samt fortlöpande handledning och relevanta utbildningar.
Arbetet innebär även att följa med mig till olika former av friskvård, som till exempel osteopat och spa-behandlingar, utöver det vi gör i vardagen.
Arbetstider:
• Måndag, tisdag och onsdag kl. 10-16
• En söndag i månaden kl. 10-18
Omfattningen är 50 %, men möjlighet till utökad arbetstid kan diskuteras efter inskolningen.
Tillträde enligt överenskommelse.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
