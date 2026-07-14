Kreativ och nyfiken på lackering? Utvecklas hos vår kund i Kungälv!

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Lackerarjobb / Kungälv
2026-07-14


Visa alla lackerarjobb i Kungälv, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Kungälv, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal eller i hela Sverige

Har du erfarenhet av lackering – eller brinner du för det på fritiden? Hos vår kund i Kungälv får du arbeta i en modern verkstadsmiljö med fokus på kvalitet, precision och finish, både i våt- och pulverlackering. Du blir en del av ett sammansvetsat team samtidigt som du får ta ansvar och växa i din roll.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet eller ett starkt intresse för lackering

Är kreativ, noggrann och har känsla för detaljer

Vill utvecklas och lära dig mer

Arbetstid: 2-skift
👉 Sök idag och ta nästa steg i din lackeringskarriär!

Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066465-2100580".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Traktorgatan 9 (visa karta)
442 40  KUNGÄLV

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
10002853

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