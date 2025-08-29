Kreativ och engagerad personlig assistent sökes till aktiv tjej i Älvsjö
2025-08-29
Om mig:
Jag är en aktiv tjej på 11 år, boendes i Älvsjö med min familj. Jag gillar när det händer saker omkring mig. På fritiden åker jag iväg och badar, är med på Parasport av olika slag, gör utflykter med min familj. På vardagarna är jag i skolan och har då med mig en assistent.
Om dig:
Du har ett stort engagemang, tålamod och är lyhörd. Det är viktigt för mig att du är lugn och trygg och kan tolka mina signaler. Jag ser gärna att du tar egna initiativ och att du är kreativ och flexibel. Det är en fördel om du arbetat med barn med funktionsnedsättning tidigare och att du ser jobbet hos mig som långsiktigt. Om du har tidigare erfarenhet av sondmatning/knapp på magen och via matpump så är det meriterande.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Är på 75% varierad arbetstid främst kvällar, nätter och helger på rullande schema. Andra tider kan dock förekomma då det ingår i tjänsten att hoppa in extra vid akuta vakanser.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, personbevis, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
