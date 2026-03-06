Kreativ musikintresserad personlig assistent sökes till kund i Stockholm .
Om oss Aleris Rehab Station är ett nationellt och internationellt rehabiliteringscenter. Vi hjälper patienter med förvärvade och medfödda ryggmärgsskador, ortopediska skador och neurologiska skador och sjukdomar. Vi erbjuder också personlig assistans. Vi sitter i en stor, fin byggnad i Frösundavik i Solna, en kombination av gamla kasernlokaler, nya boenderum, behandlingsrum och restaurang. Vi har en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet och ett väl utvecklat teamarbete. Vi har också en mottagning med fokus på MS i Liljeholmen. Aleris Rehab Station är den del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Basal hemsjukvård och Uppsala Närakut ingår.
Rollen "Jag är en mycket kreativ och snabbtänkt tjej i 40-årsåldern som för 4 år sen hamnade i rullstol och därför behöver jag din hjälp med stöttning vid förflyttningar, hjälp med att äta och annat som hör vardagen till.
Har en flera år lång utbildning i design och har jobbat med grafisk design på en reklambyrå länge.
Numera använder jag datorn med hjälp av en av mina personliga assistenter, som är mina händer, och söker nu dig som är van att jobba med Adobe-programmen, videoredigering och erfarenhet av AI är ett plus.
Jag producerar också elektronisk musik, house och techno. Om du kan musikprogram är det ett plus!
Jag är social och tycker om att gå på restaurang, dansa och träffa vänner.
Dessutom tränar jag fysiskt flera dagar i veckan, både gym och simning.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att jobba som assistent däremot förstå vad det innebär.
Jag ser att du är livserfaren och empatisk och jag går mycket på personkemi.
Hör av dig vid intresse med ett brev där du berättar om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten!"
Om dig
Som person Vi söker även dig som värnar om att ge god omvårdnad och service med hög kvalitet. I ditt arbete är du anpassningsbar och ser vikten av noggrannhet och struktur i både omvårdnadsarbetet och i det administrativa arbetet. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med medarbetare samt kunder och blir därför en betydelsefull medarbetare för oss. Du är också flexibel och kan hoppa in med kort varsel vid sjukdom och luckor .
Bakgrund Du är en person med stort intresse för att arbeta med människor. I denna roll krävs det att man är flexibel, och har väldigt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift krävs. Du skall kunna jobba både dagtid, kvällar samt natt/sovande jour minimum 1-3 pass i veckan samt helger. Arbetstiderna är förlagda dagtid mellan kl 10.30-17 samt kvälls-och nattpassen mellan 17-08.30 ( sovande jour ) .
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställd Omfattning: Deltid Tillträde: Omgående Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
