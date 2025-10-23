Kreativ marknadsförare inom sociala medier, ca 2025 h/mån Talangjakt
2025-10-23
Talangjakt är mötesplatsen för alla som vill visa vad de kan - och för alla som letar efter nästa stjärna. Här samlas profiler från musik, dans, skådespeleri, mode, konst och många fler områden.
Vi på Talangjakt söker nu ytterligare en kreativ och social person som vill vara med och bygga upp vår plattform från lansering till succé!
Om rollen
Du arbetar med digital marknadsföring, med fokus på sociala medier (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook m.fl.).
Du kommer att ingå i ett team på tre personer, varav två arbetar med sociala medier och marknadsföring.
Arbetet sker på timbasis och passar perfekt som extraknäck för exempelvis en universitetsstudent.
Omfattning: cirka 20-25 timmar per månad.
Rollen innebär ibland att du syns framför kameran för att skapa innehåll till sociala medier, så vi söker någon som är bekväm, utåtriktad och kommunikativ.
På sikt finns stor möjlighet till fast anställning och att bli en nyckelperson i teamet.
Vi söker dig som
Har god förståelse för sociala medier och trender.
Är social, lätt att samarbeta med och trivs med att arbeta i ett team.
Är kreativ, självgående och nyfiken på att testa nya idéer.
Trivs framför kameran och möter människor med energi och professionalism.
Bor i Malmö-regionen - ett plus, men inget krav.
Meriterande
Har ett stort nätverk eller kontakter inom musik, dans eller underhållningsbranschen.
Har konkret erfarenhet av att bygga upp en stor följarskara och högt engagemang på sociala medier.
Vi erbjuder
Flexibla timmar på valfri plats och möjlighet att jobba vid sidan av studier.
En chans att vara med på en spännande resa från start.
Möjlighet att växa och ta större ansvar på sikt.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Följ oss gärna på Instagram: @talangjakt.se och TikTok: @talangjaktse för att få en känsla för vad vi gör!
