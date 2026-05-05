Kreativ lärare i textilslöjd 50% sökes till Norrbyskolan
2026-05-05
Kreativ lärare i textilslöjd år 3-9 sökes till Norrbyskolan!
Om Norrbyskolan Norrbyskolan i Kista är en plats fylld av energi, nyfikenhet och framtidstro. Vi är en skola där mångfald är vår styrka och där vi varje dag arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i en global värld. Hos oss möts du av en engagerad personalgrupp, en stöttande ledning och en miljö som präglas av värme och höga förväntningar. Vi är stolta över vår skola och söker nu dig som vill bli en del av vår gemenskap i hjärtat av Kista.
Omfattning: 50%
Anställningsform: Tillsvidare
Plats: Norrbyskolan, Kista
Om rollen
Vi söker en passionerad lärare i textilslöjd som vill inspirera våra elever att skapa, experimentera och utveckla sitt hantverkskunnande. I slöjdsalen får eleverna kombinera kreativitet med problemlösning, och vi söker dig som kan göra ämnet både lustfyllt och lärorikt.
Samarbete och språkutveckling i fokus
På Norrbyskolan arbetar vi målmedvetet med att stärka elevernas språk i alla sammanhang. Som slöjdlärare hos oss har du en viktig roll i att utveckla elevernas ämnesspecifika begrepp och förmåga att instruera och utvärdera sina arbetsprocesser.
Vi värderar det kollegiala lärandet högt. Vi tror inte på ensamarbete, utan utvecklar vår undervisning genom att dela erfarenheter och reflektera tillsammans med kollegor i och utanför det egna arbetslaget. Vi söker därför en lagspelare som ser samarbetet som en naturlig del av yrket.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och leda undervisningen i textilslöjd för grundskolans årskurser.
Arbeta aktivt med språkutveckling genom att synliggöra begrepp och arbetsprocesser i slöjdsalen.
Inspirera till hållbar utveckling genom att arbeta med materialkännedom och återbruk.
Skapa en trygg och inspirerande miljö där varje elev vågar prova sig fram och växa.
Du är legitimerad lärare i textilslöjd
Du har ett språkutvecklande förhållningssätt och kan anpassa din undervisning efter elevgruppens behov.
Du är en prestigelös teamspelare som bidrar med glädje och engagemang i personalgruppen.
Du är bra på att bygga positiva relationer med elever och uppmuntra deras skaparglädje.
Vi erbjuder:
En kreativ och dynamisk arbetsplats där dina idéer får plats. Vi är en skola som hjälps åt och där du som slöjdlärare är en viktig del av helheten kring elevernas lärande.Så ansöker du
Är du vår nästa kollega? Skicka din ansökan med CV och lärarlegitimation till ansokan@norrbyskolan.se
Urval sker löpande.
Välkommen till Norrbyskolan - där vi skapar framtiden tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ansokan@norrbyskolan.se
