Kreativ lärare i Bild & Slöjd sökes, integrerat skapande åk 4-9 | Vittra La

Vittraskolorna AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-02-22
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Landborgen i Helsingborg
Vittra Landborgen är en F-9-skola i centrala Helsingborg där vi tror på modet som nyckeln till lärande - modet att fråga, pröva, ompröva och skapa. Hos oss arbetar vi ämnesövergripande i sex perioder per läsår och kopplar undervisningen till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhet är inte ett tillägg i vår undervisning - det är en självklar utgångspunkt i hur vi tänker, planerar och agerar.
Du kan läsa mer om oss på www.vittra.se/landborgen
Lärare i Bild och Slöjd till Vittra Landborgen i Helsingborg
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 80 - 100 % för undervisning (åk 3-9) i bild och slöjd, med ambitionen att arbeta integrerat mellan ämnena.
I detta uppdrag leder du kreativa och undersökande processer där idéutveckling, skissarbete, materialval och hantverkstekniker bildar en helhet. Eleverna får utveckla sin förmåga att formge, framställa, analysera och kommunicera genom både visuella och materiella uttryck.
Hos oss är hållbarhet en självklar del i alla processer, från materialval och återbruk till designbeslut, estetiska uttryck och reflektion kring konsumtion och resursanvändning. Du vägleder eleverna i att göra medvetna val, förstå materialens påverkan och utveckla ett långsiktigt och miljömedvetet förhållningssätt i sitt skapande.
Du ansvarar för att:
planera, genomföra och följa upp undervisning enligt Lgr22
integrera bild och slöjd i sammanhängande skapandeprocesser
arbeta systematiskt med hållbar utveckling i alla moment
utveckla elevernas förmåga att reflektera över kvalitet, uttryck och funktion
säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i slöjd- och bildsal
bidra aktivt till skolans kollegiala utvecklingsarbete
Som lärare i Vittra är du med och formar medvetna barn och elever genom att ge dem verktyg och kunskap för att skapa ett mer hållbart samhälle.
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare i bild och slöjd.
Du är kreativ, strukturerad och trygg i ditt pedagogiska ledarskap. Du har god ämnesdidaktisk kompetens och ser sambandet mellan tanke, handling och reflektion i skapandeprocessen. För dig är hållbarhet inte ett temaområde utan en självklar del av undervisningen.
Du uppmuntrar elever att utveckla idéer, pröva lösningar och analysera sina val, både estetiskt, funktionellt och ur ett hållbarhetsperspektiv.
Du trivs i en miljö präglad av mod och medvetet lärande, det är så vi gör skillnad.
Vi erbjuder
Tillsammans arbetar vi med kollegialt lärande för att utveckla undervisningen och möta elevernas individuella behov. Vittra har en tydlig pedagogisk riktning och verktyg som stödjer vårt arbete. Vi bygger en trygg och utmanande miljö där alla får utvecklas, elever som vuxna.
Alla elever på Vittra har en Vittrabok i syfte att skapa medvetenhet om den egna lärprocessen.
Genom våra kvartersmål arbetar vi aktivt med FN:s 17 globala hållbarhetsmål tillsammans med lokala aktörer och organisationer för ett bättre samhälle, ett bättre "kvarter".
Som en del av AcadeMedia erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Självklart omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och förmånsportal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning om 6 månader, förutsatt att du uppfyller Skollagens krav på behörighet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna
Maud Sevebrant, tf rektor maud.sevebrant@vittra.se
