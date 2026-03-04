Kreativ kvinna i Enskededalen söker timvikarier
2026-03-04
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är jag?
Jag är en 45-årig kvinna som bor i Enskededalen med mina katter. Jag har en CP-skada och använder rullstol, men är fullt kommunikativ och aktiv. Jag arbetar halvtid på NÄRA AB:s marknadsföringsavdelning och älskar modern dans - både som utövare och lärare. Dansen är min passion och en stor del av min vardag
Vem är du?
Jag söker en personlig assistent som vill hjälpa mig att leva ett aktivt och meningsfullt liv. Hos mig får du ett arbete där du gör skillnad varje dag - du blir en trygghet, ett stöd och en möjliggörare.
Jag hoppas att du:
Är lyhörd, ansvarsfull och trygg i dig själv
Har ett stort hjärta och gillar att hjälpa andra
Kan följa instruktioner och arbeta både självständigt och i team
Behärskar svenska språket, både i tal och skrift
KRAV:
Du bör inte vara allergisk eller rädd för katter då dessa finns i hemmet
Jag söker dig som är av kvinnligt kön
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av Personlig Assistans eller annan omsorg
Intresse för modern dans
God hand med katter, eftersom mina fyrbenta vänner är en del av min vardag
Varför söker jag enbart kvinnor?
Arbetet innebär hjälp med personlig hygien, på- och avklädning samt andra intima moment. För att jag ska känna mig trygg och bekväm i dessa situationer är det viktigt att den som assisterar mig är kvinna. Det handlar om integritet och trygghet - inget annat.
Jag ser helst att du kan börja gå introduktion direkt. Om du kan det, så uppge det i din ansökan.
Hjälpa mig med vardagliga sysslor, personlig hygien och förflyttningar
Följa med på jobb, fritid och danslektioner
Arbeta vaken natt med kvällsrutiner, vändningar och toalettbesök
Vad är det för tjänst?
Vi söker timvikarier vid ordinarie personals frånvaro. Dock finns möjlighet till mer fasta tider framgent.
Tjänsten gäller att komma in extra under dag- och kvällspass, men kan även förekomma vid enstaka tillfällen enligt följande:
Kl. 7-15
Kl. 15-21
Kl. 20-08 (vaken natt) Så ansöker du
