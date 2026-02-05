Kreativ kock sökes till natursköna Borghamn Strand!
Borghamn Strand AB / Kockjobb / Vadstena Visa alla kockjobb i Vadstena
2026-02-05
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borghamn Strand AB i Vadstena
Drömmer du om att arbeta med närodlade råvaror, tillaga mat från grunden och njuta av en arbetsplats omgiven av fantastisk natur? Då kan vi ha jobbet för dig!
Om oss Borghamn Strand är en plats för alla! Hos oss hittar du allt från nyrenoverade hotellrum och vandrarhemsrum till camping- och ställplatser. Vi har även en gästhamn, samt ett café och en restaurang där vi lagar all mat från grunden med fokus på ekologiska och närproducerade råvaror.
Vår restaurang erbjuder en varierad upplevelse - från bröllopsmiddagar till à la carte under lunch och trerätters under kvällar. Vi är ett litet team där vi stöttar varandra och hoppar in där det behövs.
Om rollen Vi söker dig som är kreativ, brinner för att arbeta med lokala råvaror och har en passion för matlagning från grunden. Våra menyer innehåller bland annat vilt, fisk från Vättern samt vegetariska och veganska rätter. Dina arbetsuppgifter är varierade och kan innefatta:
Tillagning av trerätters middagar för bröllop och event.
Lunch- och kvällsservering
Förberedelse och prepparbete.
Du ska kunna arbeta både dags- och kvällspass samt under helger.
Vi söker dig som:
Är kreativ och har ett stort intresse för matlagning med ekologiska och närproducerade råvaror.
Har tidigare erfarenhet av arbete inom hotell- och restaurangbranschen (krav).
Är flexibel, initiativrik och trivs i ett högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats omgivet av fantastisk natur och närhet till fritidsaktiviteter.
Tillgång till kanoter, badtunna och bastu när de är lediga.
Boendemöjligheter på området.
Lön enligt HRF:s kollektivavtal.
Om tjänsten Tjänsten är på heltid mellan maj och september med möjlighet till förlängning. Det finns även möjlighet att börja deltid från april.
Ansökan Låter detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka ditt CV och personliga brev till info@borghamn.com
senast [sista ansökningsdatum].
Välkommen till Borghamn Strand - där mat, natur och gemenskap står i fokus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: info@borghamn.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borghamn Strand AB
(org.nr 559165-0667)
Borghamnsvägen 1 (visa karta
)
592 93 BORGHAMN Arbetsplats
Borghamns Strand AB Jobbnummer
9726499