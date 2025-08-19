Kreativ kock med passion för mat, kultur och historia
2025-08-19
Välkommen till Östergötlands museum - en livfull mötesplats som förutom att förvalta och visa konst- och kulturhistoria också bjuder in besökarna till guidade visningar, kulturevenemang, workshops, museibutik, konferenser samt studiecirklar och nätverk. Vi bedriver också affärsverksamhet inom arkeologi, konservering, byggnadsvård och restaurang. Vår vision är att ge våra besökare upplevelser som överraskar - vill du vara med och bidra till det?
Vår restaurang Charles Emils har fokus på mat, dryck, mingel och event. Här serveras allt från veckans lunch till glass och härliga bakverk. Här kan våra besökare även ta ett glas vin eller en kopp kaffe och njuta av en lugn atmosfär präglad av konst, kultur och lokal historia. Sommartid öppnar vi även upp vår fantastiska takterrass. Utöver detta utvecklar och expanderar vi även vår konferens- samt vår festvåningsverksamhet.
Denna spännande och mångfacetterade restaurangmiljö vill vi nu utöka med en kock. Hos oss får ju jobba i huvudsak vardagar och dagtid, och du får mycket frihet under ansvar.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss kommer du att vara anställd på museets stab och arbeta i nära samverkan med restaurangansvarig, som i framtiden mer kommer att rikta in sig på event och middagar.
Ditt huvudsakliga uppdrag blir att välkomna våra lunchgäster under dagtid - att laga fantastisk mat (i huvudsak husmanskost), men även att möta våra andra besökares behov genom att driva och utveckla vår caféverksamhet. Dina dagar kommer även att bestå av planering och genomförande av inköp, menyplanering samt ansvar för inventering, egenkontroll m.m. Kvalifikationer
Du har en kockutbildning, alternativt att du har relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill att du tidigare har arbetat som souschef eller motsvarande, med goda vitsord.
Som person är du självgående och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta, din organisationsförmåga är god och du gillar att ha koll på din ekonomi. Du sätter en ära i att hålla hög kvalitet, både i din matlagning och i dina övriga sysslor och har ett affärsmässigt tänk i allt du gör.
Inte minst brinner du för att leverera god mat och fantastisk service! Detta får du göra i en unik miljö där vi binder samman matkultur, kultur och historia. Hos oss får du chansen att vara kreativ och bidra till vårt arbete med att skapa en röd tråd mellan restaurangen och vår övriga verksamhet.Övrig information
Tjänsten är en heltidstjänst med varierande arbetstid under dagtid, helger och vid större event även kvällar. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.
Din svenska är god i tal och skrift och vi önskar att du har B-körkort.
Vi vill att du kompletterar din ansökan med ett menyförslag som innefattar en fiskrätt, en kötträtt och en vegetarisk rätt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Genom att arbeta hos oss är du med och bevarar vårt gemensamma kulturarv, men också till att utveckla kulturen i länet framåt. Här finns stor möjlighet att påverka och vi har korta beslutsvägar. Hos oss har du föräldrapenningtillägg, trygga försäkringar och tjänstepension. Vi tillämpar flextid och har friskvårdsbidrag. Vi finns till för alla och till oss är alla välkomna!Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-10.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Anna Linde, restaurangansvarig, anna.linde@ostergotlandsmuseum.se
eller tel. 013-230 365.
Carolina Käll, HR-chef/Stabschef, carolina.kall@ostergotlandsmuseum.se
eller tel. 013-230 317.
Facklig kontaktperson Emma Karlsson (DIK), emma.karlsson@ostergotlandsmuseum.se
eller 013-230 368.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från säljare av rekryterings- och bemanningstjänster samt andra rekryteringskanaler.
Läs mer om Östergötlands museum och Charles Emils på www.ostergotlandsmuseum.se.
