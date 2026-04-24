Kreativ IT-tekniker med intresse för AI och digital innovation
Vill du arbeta i hjärtat av Region Hallands IT-support och samtidigt vara med och forma framtidens AI-drivna servicedesk?
Om arbetet
Vi söker en kreativ och engagerad IT-tekniker som brinner för att hjälpa användare, lösa tekniska problem och skapa trygghet i deras digitala vardag. Rollen är varierad och dynamisk där ingen dag är den andra lik.
I tjänsten kombinerar du klassiskt IT-supportarbete med möjligheten att bidra till utvecklingen av en AI-driven servicedesk, där nya perspektiv, smarta arbetssätt och digital innovation blir viktiga delar av uppdraget.
IT-support
Servicedesk IT tar emot och hanterar alla typer av IT-ärenden från Region Hallands användare. Du arbetar med felsökning, vägledning och stöd kopplat till regionens standardiserade klient- och applikationsmiljö. Arbetet omfattar allt från enklare frågor till mer avancerade utmaningar inom exempelvis Windows-klienter, kontohantering, Microsoft 365, datorer och kringutrustning, nätverk nära användaren samt olika arbetsplatstjänster. Uppdragen varierar och löses antingen på plats, via telefon eller genom fjärråtkomst.
Utveckling
Vi befinner oss i en spännande fas där AI skapar nya möjligheter att stärka och effektivisera vårt erbjudande till användarna. Rollen innebär att du, tillsammans med kollegor, kan medverka till att bidra till utvecklingen av en AI-driven servicedesk genom olika projekt och initiativ.
Vi värdesätter grundläggande kunskap inom AI, men framför allt nyfikenhet, driv och vilja att utforska modern teknik. Du kommer att samarbeta med regionens övergripande AI-funktion, men fokus ligger på att utveckla servicedeskens egna arbetssätt och skapa en smartare och mer proaktiv vardag för både användare och medarbetare.
Den formella anställningen blir som systemsamordnare, med ovan beskrivna uppdrag i tjänsten.Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Servicedesk IT är Region Hallands ansikte utåt och en central funktion som får den digitala vardagen att fungera. Hos oss arbetar 28 tekniskt kunniga och lösningsorienterade kollegor, fördelade på tre specialiserade team; Microsoft 365, Vårdsystemsupport och IT-tekniksupport. Du samarbetar med alla tre team på olika sätt. Avdelningen leds av tre teamleads, och du rapporterar direkt till en av dem.
Tillsammans skapar vi en supportupplevelse som är snabb, trygg och professionell - och där samarbete över team- och avdelningsgränser är en självklar del av kulturen. Vårt fokus är att ge användarna en sammanhållen och högkvalitativ upplevelse av regionens digitala tjänster, oavsett vilken typ av stöd de behöver.
Servicedesk IT ingår i Region Hallands IT och digitaliseringsorganisation, där cirka 250 engagerade medarbetare, fördelade på 11 avdelningar, driver utvecklingen framåt och skapar digital nytta för hela Halland.Kvalifikationer
Du har relevant IT-utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i en större IT- eller digitaliseringsorganisation och är van vid att hantera ärenden både i first- och second-line. Du tar dig an varierande typer av problem på ett strukturerat och metodiskt sätt.
Du har erfarenhet av att arbeta i traditionella ITSM-system och god kännedom om Microsoft 365-sviten. Grundläggande kunskaper i PowerShell, exempelvis för enklare script eller automatisering, är också meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har kunskaper inom:
Grundläggande nätverksförståelse (TCP/IP, DNS, DHCP)
Hårdvara, exempelvis datorer, skärmar, tangentbord, möss och headset
Microsoft Active Directory
Windows 10 och 11
I takt med att vi utvecklar en mer AI-driven servicedesk är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i projekt, utvecklingsinitiativ eller digital innovation. Det viktigaste är dock att du är nyfiken, vill lära dig och trivs i en roll där du får bidra till förbättringar och nya arbetssätt.
Som person är du tekniskt nyfiken och serviceinriktad, och du trivs i en roll där du får hjälpa användare, lösa problem och bidra till en trygg och fungerande digital vardag. Du tar gärna egna initiativ, arbetar strukturerat och följer etablerade processer när det behövs.
Du är noggrann, engagerad och driven, och du har lätt för att anpassa dig i en föränderlig miljö där nya arbetssätt och lösningar ständigt utvecklas.
Du har en stark kommunikativ och pedagogisk förmåga. Du tycker om att instruera och förklara tekniska lösningar på ett tydligt och lugnt sätt, och du samarbetar gärna med både kollegor i verksamheten och andra delar av IT-organisationen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Resor kan ingå i tjänsten. B-körkort krävs.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Box 517 (visa karta
)
301 80 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IT och Digitalisering, Regionkontoret
Susanne Johansson, Kommunal Susanne.E.Johansson@regionhalland.se
