Kreativ gravör och kundmottagare till Vasaboden
Vasaboden Aktiebolag / Musikinstrumentmakarjobb / Göteborg Visa alla musikinstrumentmakarjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik, där du får kombinera teknik med kreativitet och ge service som gör skillnad?
Hos oss på Vasaboden förvandlar vi idrottspriser, personliga presenter och kunders egna ägodelar till unika minnen med hjälp av laser och diamantgravyr. Nu söker vi dig som vill bli en viktig kugge i navet, en person som älskar kundmöten och är nyfiken på att lära sig ett spännande hantverk!
Om rollen
I rollen som gravör och kundmottagare har du en central roll och varierad vardag. Du är vårt ansikte utåt för kunderna samtidigt som du är den som, tillsammans med kollegor, faktiskt skapar de färdiga produkterna.
Dina huvudsakliga uppgifter innebär att:
Välkomna och hjälpa kunder på plats i butiken samt besvara frågor och ta emot beställningar via telefon och mail.
Förbereda original och utföra gravyr på en mängd olika material och produkter.
Visst ansvar för lagersaldo och inköp
Bidra med egna idéer för att utveckla våra dagliga rutiner och driva företaget framåt.
Det är bra att veta att periodvis har vi hög belastning och många bollar i luften.
Om tjänsten och anställningsformen
Tjänsten är ett vikariat på heltid. Du börjar hos oss så snart som möjligt efter v.35 med introduktion och upplärning, och vikariatet löper till och med 31/8 2027. För rätt person finns mycket goda möjligheter till tillsvidareanställning om allt fungerar bra och vi trivs med varandra.
Vem vi söker
Vi tror att rätt inställning och personlighet väger tyngre än ett perfekt CV. Om du är tekniskt nyfiken, strukturerad och genuint gillar att hjälpa människor kommer du att passa perfekt hos oss.
Vi söker dig som har:
God datorvana: Du känner dig trygg i digitala miljöer och har lätt för att sätta dig in i nya system och program.
Hög social kompetens: Du motiveras av att ge ett varmt, professionellt och lösningsorienterat kundbemötande.
Stor vilja att lära dig: Du är prestigelös och nyfiken, vi lär dig allt du behöver kunna om maskiner, mjukvaror och gravyr på plats!
Mycket god svenska i tal och skrift.
Stresstålighet och kan ha många bollar i luften samtidigt utan att det blir rörigt.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av grafikmjukvara. Vi arbetar dagligen i CorelDRAW och Lightburn.
Ett naturligt driv och ett intresse av att bygga smarta rutiner och utveckla verksamheten i stort.
Ett intresse för idrott och föreningsliv.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett tight och prestigelöst team på 6-8 personer där vi hugger i där det behövs och avlastar varandra. Vi har kollektivavtal med Handels och erbjuder friskvårdsbidrag för allas välmående. Vi försöker ha aktiviteter för att skapa en bra sammanhållning och gemenskap.
Lön enligt kollektivavtal.
Låter det här som ditt nästa äventyr?
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Skicka ditt CV och ett personligt brev (Max ett A4, ej AI-skrivet) där du berättar varför du vill bli vår nya kollega.
Ansökan skickas till: jobb@vasaboden.se
Har du frågor om rollen? Kontakta Henrik Bladh på 0735-14 02 95.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: jobb@vasaboden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasaboden Aktiebolag
(org.nr 556138-4768)
Norra Ågatan 10 BV (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Vasaboden AB Kontakt
Henrik Bladh jobb@vasaboden.se 0735140295 Jobbnummer
9994628