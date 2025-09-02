Kreativ Frisör Till Holy Hair I Helsingborg
Arbetsort: Helsingborg
Denna tjänst gäller till vår salong i Helsingborg.
Omfattning: 100%. Eventuellt deltidsarbete kan diskuteras.
Tillträde: Omgående, alt. enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Allt som hör frisöryrket till, så som behandlingar på kunder, med fokus på klippning, färgbehandling & styling, kundbemötande, service och vägledning, försäljning av varor, handledning av juniorer och elever, samt städning, underhåll och organisering av arbetsutrymmen.
Arbete med våra sociala medier, fotograferingar, deltagande i planering och genomförande av kul event, kampanjer och andra projekt samt att stötta vår webbshop kan förekomma regelbundet.
Om dig:
• Du vill vara en del av ett kreativt, framåtsträvande företag som ständigt söker utveckling och nästa nivå
• Du vill vara en del av ett starkt team, där vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål
• Du har ett brinnande intresse för hår och människor
• Du har mycket god känsla för service, och förstår vikten av att alltid ge en fantastisk kundupplevelse
• Du strävar alltid efter att vara den bästa frisör du kan vara, både inom yrkesteknik och service
• Du vill gärna ha egna ansvarsområden, bidra till helheten och få använda så mycket av din kompetens som möjligt
• Du trivs bra med att arbeta självständigt, inom befintliga och väl fungerande strukturer
• Du är lyhörd, tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje, och förstår hur viktigt det är att själv göra vad du kan för att bidra till en härlig energi och atmosfär på vår arbetsplats
• Du är inte rädd för att gå utanför din egen Comfort zone, du vill utvecklas och du lär dig gärna nya saker
• Du tycker att det är superkul att vara med vid extra aktiviteter utöver det dagliga arbetet i salongen, som t ex visningar, fotograferingar, workshops, events, kurser, välgörenhetsprojekt etc.
Vad vi erbjuder dig:
• En skön arbetsplats på bästa läge, i centrala Helsingborg
• Teamfokuserad företagskultur
• Individuell utvecklingsplan framåt
• Ett närvarande och aktivt ledarskap
• Utbildning - Färg, klippteknik och styling
• Kul och kreativt arbete med Sociala medier, med fokus på Instagram
• Deltagande och genomförande av spännande photoshoots
• Möjlighet att delta i branschtävlingar
• Potential att delta i event kopplade till kända varumärken
• Kollektivavtalsenlig lön och extra förmåner
• Möjlighet till flexibla arbetstiderOm företaget
HOLY HAIR är ett kreativt och framåtsträvande frisörföretag som har en väletablerad salong i centrala Helsingborg.
Vi är ett kreativt kollektiv; alla våra medarbetare är med och bidrar till helheten och utvecklingen i vår verksamhet, och vi ser gärna kompletterande krafter - rätt person och kompetens på rätt plats, och med rätt arbetsuppgifter, för bäst resultat och mest glädje!
Vår ambition är att skapa en plats där människor kan mötas, oavsett vem eller vad de själva väljer att vara, samtidigt som de får en härlig stund, påfylld energi, och grymt snyggt hår!
Vi arbetar aktivt och strategiskt tillsammans i teamet med sociala medier, teambuilding, personlig utveckling och olika målsättningar, för att alltid komma vidare till nästa nivå.
Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder avtalsenlig lön, med möjlighet till flexibla arbetstider och massor av utvecklingsmöjligheter!
Finalist i kategorin ÅRETS SALONG i Helsingborg City Awards, 2021, 2022, 2023 och 2024.
Vinnare av titeln ÅRETS SALONG 2022!
Nominerade i den prestigefyllda tävlingen ÅRETS FRISÖR 2023, i kategorierna 'Årets Kollektion', 'Årets Nykomling' och 'Årets Look', samt i 'Årets Look' 2024!
Mer info om oss:
Hemsida: www.holyhair.se
Facebook: holyhairhelsingborg
Instagram: @holyhair.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Bifoga CV, personligt brev samt portfolio/mood board - Vi vill se ditt arbete och vem du är!
E-post: hej@holyhair.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HELSINGBORG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Hair AB
(org.nr 559134-7165), https://holyhair.se
252 23 HELSINGBORG Jobbnummer
9488818