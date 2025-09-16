Kreativ fotograf med öga för design (föräldravikariat)
2025-09-16
Nu söker vi en fotograf på heltid för ett föräldravikariat till oss på BGA i Gävle!
BGA är ett väletablerat e-handelsföretag som idag bedriver försäljningsverksamhet mot 24 marknader i Europa med huvudkontor och lager i Gävle. Vi erbjuder bildramar och speglar med tillbehör i skandinavisk design och har idag över 20 000 unika produkter i sortimentet som vi säljer till både privatpersoner och företag. Med vårt djupa sortiment och personliga service så är vi unika på vår marknad.
Som fotograf hos oss blir du en central del av vårt kreativa team. Du får möjlighet att påverka hur hundratusentals kunder möter våra produkter visuellt - både på vår webbplats och i vår marknadsföring.
Som vår fotograf kommer du att:
Fotografera produkter i hög kvalitet för användning på vår webbplats och i marknadsföringsmaterial
Skapa lockande och kreativa bilder som framhäver produkternas bästa egenskaper
Hantera och underhålla vår foto- och videoutrustning
Redigera och retuschera bilder för att säkerställa professionell kvalitet
Skapa andra digitala medieelement, såsom grafik och videor, för användning i marknadsföringskampanjer
Vi söker dig som har erfarenhet av professionell fotografering och har känsla för komposition och försäljning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av produktfotografering i studio och god vana av digital bildredigering. Du bör trivas med att arbeta självständigt och effektivt, samtidigt som du samarbetar bra med andra.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Erfarenhet av professionell fotografering och digital media är ett krav
Skicklighet i att använda fotograferingsutrustning och redigeringsprogramvara
Meriterande:
Starkt öga för detaljer och förmåga att skapa bilder som lockar och engagerar våra kunder
Förmåga att arbeta i en snabbt föränderlig miljö och hantera flera projekt samtidigt
God förståelse för e-handels- och marknadsföringskoncept är en fördel
Erfarenhet inom rörlig bild och videoutrustning är meriterande
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i en spännande och snabbt växande bransch
En roll där du blir en viktig del av vår visuella identitet och får bidra med din kreativitet
Känner du att det här är rätt för dig? Skicka in din ansökan och arbetsprover så snart som möjligt - vi ser fram emot att höra från dig! Ansök redan idag, tjänstetillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: Kontakta+foto25@bgavideo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BGA Group AB
(org.nr 556790-9204)
Utmarksvägen 2 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Jobbnummer
9512343