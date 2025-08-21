Kreativ bildlärare sökes till vår färgstarka kulturskola!
2025-08-21
Publiceringsdatum2025-08-21Beskrivning
Vill du vara med och inspirera barn och unga i deras skapande med färg, form och fantasi? Kulturskolan Miranda i Mora söker en kreativ och engagerad bildlärare på deltid (60 %).
Hos oss får du möjlighet att kombinera pedagogik och konstnärligt arbete i en miljö där uttryck, material och skaparglädje står i centrum.
Undervisningen sker både i Kulturskolans egna lokaler i Rosa huset, vackert beläget på Strandenområdet i centrala Mora, och ute på kommunens grundskolor.
Vi arbetar utifrån en politiskt beslutad kulturpedagogisk plan som är gemensam för hela kommunen. Planen tydliggör hur samverkan ska fungera mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och För- och grundskoleförvaltningen - och säkerställer att alla barn och elever får tillgång till kultur av hög kvalitet. Som bildlärare är du en viktig del i att förverkliga detta uppdrag.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med bild inom Kultur i Skolan på lågstadiet, enligt Mora kommuns kulturpedagogiska plan. Utöver det leder du frivilliga bildkurser för barn och unga på deras fritid i Kulturskolan Mirandas egna lokaler i Rosa huset. Du ansvarar också för att planera och genomföra bildutställningar och workshops, både inom ramen för undervisningen och i samarbete med externa aktörer.
Vi eftersträvar ett nära samarbete mellan olika estetiska uttrycksformer, och som bildlärare blir du en viktig del av ett tvärkonstnärligt arbetslag där kollegor inom dans, rytmik, teater och film/media ingår. Du förväntas även bidra aktivt i kulturskolans gemensamma arrangemang och publika aktiviteter, vilket ibland kan innebära arbete på kvällar eller helger. Arbetet sker i nära dialog med både kulturskolans personal och personal på de grundskolor där du undervisar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en adekvat pedagogisk högskoleutbildning, gärna med inriktning mot bildämnet, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har goda kunskaper i bild- och designprogram samt annan relevant teknisk kompetens inom det bildpedagogiska området.
Du har erfarenhet av att undervisa barn och unga i olika åldrar, gärna i grupper av varierande storlek, och har kunskap om - eller tidigare arbetat inom - grundskolans verksamhet. Du är trygg i din pedagogiska roll, har ett gott omdöme i ditt ledarskap och förmåga att skapa en positiv och kreativ lärandemiljö.
Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga, då tjänsten innebär nära samverkan med kollegor inom kulturskolan samt med elever, vårdnadshavare och skolpersonal ute på kommunens grundskolor.
Som person är du både kreativ och strukturerad, med förmåga att planera och genomföra undervisning med kvalitet och flexibilitet. Tjänsten kräver också att du har möjlighet att arbeta kvällar och helger vid behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
- Adekvat pedagogisk högskoleutbildning, med inriktning mot bildämnet, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- God förmåga i att samverka med lärare och rektorer på grundskolan, kollegor och elevernas föräldrar i kulturskolan.
- Körkort B samt tillgång till egen bil erfordras för tjänsten.
- Utdrag ur belastningsregistret för arbete inom pedagogisk verksamhet ska uppvisas innan anställning kan ske.
Kulturskolenheten
Kulturskolenheten utgörs av kulturskolan Miranda och dess verksamheter. Kulturskolan Miranda arbetar för att stärka elevernas självkänsla genom olika estetiska och skapande uttrycksformer. Kulturskolan Miranda har en bred frivillig verksamhet inom musik, dans, bild, film/media samt teater/drama och erbjuder runt 550 kursplatser i den frivilliga verksamheten. Kulturskolan har också verksamhet ute på kommunens för- och grundskolor som når ca 1000 elever varje år, där alla barn får chansen att prova olika estetiska språk och lärprocesser.
Kulturskolan är belägen i Rosa Huset tillsammans med Rosa Husets ungdomsgård. Kulturskoleverksamheten drivs av en kulturskolechef som ansvarar för verksamhet, ekonomi och ca 16 årsarbeten. Kulturskolechefen rapporterar till chef för kultur- och fritidsförvaltningen.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Ferietjänst månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/160". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kulturskoleenhet Kontakt
Enhetschef kulturskola, Linda Trapp 0250-26544 Jobbnummer
