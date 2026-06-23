Kravanalytiker till Trafikverket (Göteborg eller Stockholm)
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2026-06-23
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Trafikverket pågår med ett arbete för att implementera en kravdatabas för att kunna upprätthålla krav under en anläggnings hela livscykel. Den färdiga lösningen kallas KOLL kravdatabas och bygger på kravhanteringssystemet DOORS Next. Geografisk plats är antingen Göteborg eller Stockholm
Tillsammans med ett nytt arbetssätt ger KOLL kravdatabas ett effektivare underhåll genom anläggningens hela livscykel samt ett digitalt kravflöde genom hela verksamhetsflödet.
Skall-kravPubliceringsdatum2026-06-23Utbildningsbakgrund
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, IT, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av kravhantering
Minst 3 års erfarenhet av systematisk kravhantering i större organisation eller projekt.
Erfarenhet av att dokumentera, strukturera och förvalta krav.
Erfarenhet av arbete med kravspårbarhet och kravuppföljning.
Erfarenhet av att stödja verksamheter i kravrelaterade frågor.
Systemstöd
Erfarenhet av att administrera eller förvalta systemstöd för kravhantering.
Erfarenhet av konfigurering, användarstöd eller metodstöd i digitala verktyg.
Erfarenhet av att ta fram instruktioner, mallar och arbetssätt.
Utbildning och förändringsledning
Dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar eller workshops.
Förmåga att anpassa utbildningsmaterial till olika målgrupper.
Erfarenhet av att stödja användare vid införande av nya arbetssätt eller verktyg.
Kommunikation
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
God pedagogisk förmåga.
Förmåga att kommunicera med både verksamhet, projektledare och tekniska specialister.Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann.
Självständig och initiativtagande.
Serviceinriktad.
God samarbetsförmåga.
Meriterande krav
Kravhanteringsmetodik
Erfarenhet av kravhantering enligt etablerade metoder och standarder.
Erfarenhet av verifiering och validering av krav.
Verktyg
Erfarenhet av kravverktyg, till exempel:
IBM DOORS Next
Azure DevOps
Infrastruktur och anläggning
Erfarenhet från järnvägs-, väg-, tunnel- eller anläggningsprojekt.
Erfarenhet av arbete i kravintensiva miljöer med många intressenter.
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet eller beställarorganisation.
Utbildningsproduktion
Erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial.
Erfarenhet av att bygga kunskapsnätverk eller användarforum.
Exempel på arbetsuppgifter
Förvalta och vidareutveckla organisationens kravhanteringsprocess.
Förvalta och administrera kravhanteringsverktyg.
Ge metodstöd till projekt och förvaltning.
Planera och genomföra utbildningar inom kravhantering och systemstöd.
Ta fram utbildningsmaterial, guider och instruktioner.
Delta i utveckling av arbetssätt för kravspårbarhet och uppföljning.
Samordna erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete.
Fungera som stöd inom kravhantering.
Vi erbjuder
32 dagars semester
Full tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling
Stöttande team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959442-2067345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
(org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Bergslagsgatan 2 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB Jobbnummer
9975872