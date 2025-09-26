Kravanalytiker till logistiklösning för apotek och e-handel
2025-09-26
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT och teknik som hjälper kunder att lyckas i komplexa förändrings- och utvecklingsprojekt. Vi kombinerar affärsförståelse med teknisk kompetens och sätter alltid slutkundens upplevelse i centrum.Dina arbetsuppgifter
I detta konsultuppdrag hos en av våra kunder får du en nyckelroll i att modernisera delar av systemstödet som används i butik och e-handel. Fokus ligger på en ny lösning för lagerhantering i apoteksmiljö med integrationer mot ett nytt Order Management System (OMS) samt befintliga system för varuförsörjning och påfyllnad.
Fånga, strukturera och dokumentera verksamhetskrav tillsammans med affärssidan.
Översätta verksamhetsbehov till tydliga, testbara specifikationer för utveckling.
Säkerställa spårbarhet från krav till leverans och att inget viktigt tappas bort.
Leda och facilitera workshops/möten mellan verksamhet, interna utvecklingsteam och externa leverantörer.
Följa upp leveranser och verifiera att lösningen uppfyller ursprungliga krav och förväntningar.
Bidra aktivt till framdrift, prioritering och effektiva beslutsvägar i projektet.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst 3 års erfarenhet som kravanalytiker/Business Analyst inom IT-utveckling och systemimplementering.
Dokumenterad vana av att arbeta nära både verksamhet och tekniska team samt externa leverantörer.
Stark analytisk förmåga och noggrannhet i kravarbete i komplexa projekt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av logistik, butiksflöden, varuförsörjning eller VMS.
Erfarenhet av OMS och integrationsintensiva plattformar.
Bakgrund från retail- eller apoteksverksamhet.
Vana av regulatoriska verksamheter eller logistiksystem.
Förståelse för unified commerce och hur digitala och fysiska flöden samspelar.
Förmåga att skapa samsyn mellan många intressenter och driva arbetet strukturerat och metodiskt.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Kravanalytiker till logistiklösning för apotek och e-handel (13081)". Så ansöker du
