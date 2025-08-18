Kravanalytiker och uppdragsledare till vår kund i Stockholm
2025-08-18
Uppdragsbeskrivning
Ansvarsområden:
Projekt-/Uppdragsledning: Självständigt leda och driva uppdraget i enlighet med uppdragsbeskrivningen. Värna om en god dialog med beställare, verksamheten och övriga intressenter under uppdragets genomförande. Säkerställa progress och tidigt lyfta ev risker och föreslå åtgärder.
Behovsinsamling och analys: Samarbeta med verksamhetens intressenter för att samla in och analysera nuvarande och framtida behov, med fokus på att identifiera användningsfall som stödjer ett standardiserat ERP-system.
Marknadsanalys: Utföra marknadsanalyser innan upphandling för att identifiera och utvärdera olika leverantörer och befintliga ERP-system på marknaden, deras affärsmodeller samt hur marknaden skulle kunna möta verksamhetens behov.
Utforma kravspecifikation och vissa avtalsdelar till upphandling: Kravanalytiker ska arbeta tätt med upphandlingsenheten för att säkerställa att rätt lösning väljs upphandlingen. Kravanalytikerna ska dock ansvara för att utforma en kravspecifikation för upphandling av ERP-system samt formulera krav på systemets teknik och funktion som säkerställer att det upphandlade systemet tillgodoser verksamhetens identifierade behov och målsättning, med anpassning till marknadens tekniska lösningar, myndighetens interna processer och befintlig lagstiftning. Kravanalytiker ska också bistå upphandlingsenheten vid utformande av vissa tekniska delar av avtalet för ERP-systemet.
Efterlevnad av lagar och standarder: Säkerställa att systemet uppfyller gällande lagstiftning och regelverk, såsom bokföringslagen, gällande redovisningsrekommendationer, GDPR, arkivlagstiftning och säkerhetskrav, samt rekommenderade standarder för offentlig förvaltning.
Pröva och utvärdera anbud: Bistå upphandlingsenheten i att pröva inkomna anbud gentemot kravspecifikation som tagits fram inom ramen för ovan punkter samt bistå kunden att utvärdera systemen mot vald utvärderingsmodell. Vid eventuell förhandlingssituation ansvarar konsulten även för att bistå upphandlingsenheten i förhandling av krav som konsulten tagit fram.
Kravanalytiker kommer att vara en nyckelspelare i upphandlingen av ERP-system, för att säkerställa att det valda systemet inte bara uppfyller dagens verksamhetskrav utan också är rustat för framtida utveckling och förändringar inom offentlig sektor.
Obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet de senaste 7 åren som kravanalytiker, med särskild erfarenhet av att ansvara för utformning av krav på systemet i upphandlingar av IT-system inom offentlig sektor.
Erfarenhet av projektledning av projekt som inkluderat upphandling av IT-system
Mycket god förmåga och dokumenterad erfarenhet av att formulera väl avvägda krav på IT-system i offentlig upphandling som lyder under LOU eller LUF.
Mycket god förståelse för IT-system och deras uppbyggnad, samt hur dessa förhåller sig till offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att genomföra förstudier för offentlig upphandling av IT-system som innefattar behovskartläggning och marknadsanalys.
Erfarenhet av att genomföra offentlig upphandling av IT-system genom förhandlat förfarande och/eller konkurrenspräglad dialog.
God kunskap om regulatoriska krav som påverkar offentliga myndigheters IT-system, såsom GDPR, OSL och liknande.
Erfarenhet av att arbeta nära upphandlingsenheter, juridiska experter och tekniska team
Kandidatexamen inom systemvetenskap, juridik, ekonomi, eller annan relevant utbildning.
Meriterande krav:
Utöver ovan angivna erfarenhetskrav är det ett mervärde om den huvudansvarige har ytterligare erfarenheter som påvisar kompetens med tydlig relevans och koppling till uppdrags- och ansvarsbeskrivningen ovan.
Strukturerad och analytisk, med ett starkt öga för detaljer och förmågan att tänka långsiktigt.
Kommunikativ och lyhörd, med förmåga att hantera komplexa intressentmiljöer, lyssna in olika intressenters perspektiv och utifrån detta föreslå lämpliga kravställningar.
Affärsmässig och resultatorienterad, med starkt fokus på att leverera lösningar som är anpassade för framtida behov och förändringar, samt driva ett arbete framåt.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
