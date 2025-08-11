Krav- och processmodellerare till vår kund i Stockholm
2025-08-11
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior krav- och processmodellerare med gedigen erfarenhet av att driva och strukturera omfattande kravarbeten i komplexa miljöer, inom försäkringsbranschen. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att processmodellera och visualisera verksamhetens processer samt säkerställa att vårt nya användargränssnitt utformas utifrån tydliga, välförankrade och affärskritiska krav i nära samverkan med vårt redan etablerade krav-, process- och förändringsarbetes-team.
I rollen kommer du att fungera som en brygga mellan verksamhetens krav och utvecklingsteamen. Du har en mycket god förståelse för verksamhetens behov och krav, samtidigt som du är van att samarbeta tätt med lösningsarkitekter, utvecklare och UX för att omsätta kraven till hållbara och effektiva lösningar. Du arbetar nära vårt etablerade krav- och processteam och är en del av vårt redan etablerade team.
En viktig del av rollen är att arbeta med informationsmodeller kopplat till krav och process. Du har erfarenhet av att ta fram, analysera och förvalta informationsmodeller som stödjer både kravställning och processutveckling. Genom att säkerställa att informationsmodellerna är anpassade till verksamhetens behov och processer bidrar du till att skapa en tydlig struktur och spårbarhet i kravhanteringen, samt underlättar kommunikationen mellan verksamhet och IT.
Uppdraget innebär att du ansvarar för hela och/eller delar av kravprocessen - från behovsanalys till färdig lösning - med extra fokus på att kartlägga, dokumentera och rita processer samt att dokumentera krav på ett strukturerat och spårbart sätt. Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Leda och strukturera kravarbetet genom hela utvecklingsprocessen, med särskild tonvikt på att dokumentera krav tydligt, komplett och spårbart (funktionella och icke-funktionella krav).
Kartlägga, analysera, modellera och visualisera nuvarande och framtida processer i nära samarbete med verksamhetsexperter och andra intressenter, exempelvis med BPMN.
Omvandla verksamhetsmål, användarbehov och lagkrav till detaljerade kravspecifikationer och processbeskrivningar.
Vara en brygga mellan verksamheten och utvecklingsteamen genom att översätta affärs- och användarkrav till tekniska lösningar tillsammans med lösningsarkitekter och utvecklare.
Arbeta tätt tillsammans med krav- och processteamet för att säkerställa enhetliga arbetssätt och effektiv kravhantering.
Stödja utvecklingsteam, UX/UI-designers och testare genom att tillhandahålla tydliga processkartor och kravunderlag.
Ansvara för kravspårbarhet och förändringshantering, inklusive att hantera och kommunicera kravändringar.
Stödja acceptanstestning genom att ta fram och verifiera acceptanskriterier och testfall utifrån kravspecifikationerna.
Arbeta med informationsmodeller kopplat till krav och process, inklusive att utveckla och underhålla modeller som stödjer både kravställning och processutveckling.
Vem är du?
Strukturerad, noggrann och analytisk med förmåga att se både helhet och detaljer.
Stark kommunikativ förmåga och vana att leda workshops och kravdialoger.
Självgående, drivande och lösningsorienterad med hög leveransförmåga.
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till teamets och organisationens utveckling.
Förmåga att skapa förståelse och samsyn mellan verksamhet och IT.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av kravhantering och processmodellering i större utvecklingsprojekt inom sakförsäkring.
Mycket god vana av att dokumentera krav och processer på ett strukturerat, detaljerat och spårbart sätt.
Djup kunskap om processmodellering och visualisering av affärsflöden (t.ex. BPMN, Visio, Enterprise Architect).
Kunna rita processerna i EA Sparx eller Prolaborate.
Gedigen erfarenhet av kravmetodik, kravanalys och kravdokumentation.
Erfarenhet av att arbeta med kravhanteringsverktyg, Azure DevOps
God förståelse för utveckling av användargränssnitt och UX/UI-principer.
Erfarenhet av att arbeta med agila metoder och i tvärfunktionella team.
Erfarenhet av att ta fram och förvalta informationsmodeller som stödjer krav- och processarbete.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Uppdragets omfattning:
Omfattningen av uppdraget är 100%,
Under perioden: 18 aug 2025 - 31 dec 2025 med möjlighet till förlängning.
Stationeringsort: Stockholm.
Möjlighet till distansarbete. Arbete på kontoret minst 50%. Kontorsnärvaro obligatorisk de dagar när arbetsgruppen har kontorsdagar för att främja samarbete och kompetensspridning.
